Filmtitel: Preis Der Freiheit

Sprachen: Deutsch

Laufzeit: ca. 270 Minuten

Genre: Drama, Komödie

Release: 08.11.2019

Regie: Michael Krummenacher

Link: https://www.edel.com/entertainment/

Produktion: Edel Motion

Schauspieler:

Barbara Auer, Nadja Uhl, Nicolette Krebitz, Joachim Król, uvm.

Die innerdeutsche Geschichte bleibt auch nach fast drei Jahrzehnten noch spannend. Wie viele Filme, Serien und auch Dokumentationen entstanden nach der Wiedervereinigung… Michael Krummenacher in der Regie hat nun eine Story aufgegriffen und in fast fünf Stunden verfilmt, die authentisch wie spannend eingefangen wurde. Seit November steht nun Preis Der Freiheit in allen Filmregalen und wartet darauf, eure Sammlung aufzustocken.

Die Story von Preis Der Freiheit:

Das Ost-West-Drama „Preis der Freiheit“ in den Umbruchjahren zwischen 1987 und März 1990 erzählt die Geschichte dreier Schwestern, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Margot (Barbara Auer) als ranghohe Mitarbeiterin der Kommerziellen Koordinierung, kurz: KoKo, beobachtet ohnmächtig, wie ihr Land auf einen Staatsbankrott zumarschiert. Ihre Behörde hat lange Zeit als kapitalistische Devisen-Beschaffungsmaschine die DDR finanziell stabilisiert. Doch jetzt muss sie sich fragen, ob die DDR – wirtschaftlich am Ende und unter dem Ansturm der aufbegehrenden Bevölkerung – noch zu retten ist. Ihre Schwester Lotte (Nadja Uhl), alleinerziehende Mutter eines Teenagers, beginnt zur selben Zeit, das System zu hinterfragen und engagiert sich für die Umweltbewegung in der DDR. Die jüngste Schwester, Silvia (Nicolette Krebitz), ist vor langer Zeit aus dem Leben der anderen beiden verschwunden. Weder Margot noch Lotte ahnen, wie unversöhnlich sie im Westen daran arbeitet, das DDR-Regime zu zerschlagen und ihre damals zurückgelassenen Kinder wieder für sich zu gewinnen.