Preyrs: veröffentlichen Single „Into The Blue“ aus ihrem Debütalbum

Preyrs, die aufstrebende Kraft im Bereich des alternativen Rocks und Metals, veröffentlicht ihre neue Single Into The Blue. Dieser Track stammt vom hypnotischen Debütalbum The Wounded Healer, das am 14. November über Pelagic Records erscheinen wird.
Das Lyric-Video zu Into The Blue kann hier angesehen werden:
Into The Blue hier streamen: https://orcd.co/preyrs
Die Sängerin Amy Montgomery äußert sich zu dem Song: „Into The Blue is empathy, anger, passion and an observation of senseless loss of life.“
Preyrs sind das kreative Projekt der Belfast Rockkünstlerin Amy Montgomery und des Schlagzeugers/Produzenten Michael Mormecha. Sie vereinen rohe alternative Rockenergie mit dem Gewicht des Metals, was zu einem elektrisierenden Zusammenspiel von Aggression und Euphorie, Dunkelheit und Auftrieb, Chaos und Kontrolle führt. Elemente von Künstlern wie Nine Inch Nails, Chelsea Wolfe, Sonic Youth und Julie Christmas verschmelzen zu einem berauschenden und intensiven Erlebnis.
Die Trackliste zu The Wounded Healer findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:
Bereits im Alter von 15 Jahren trat Amy Montgomery als Straßenmusikerin in Belfast auf und traf einige Jahre später auf den Multiinstrumentalisten Michael Mormecha, mit dem sie seitdem zusammenarbeitet. Beide sind als Songwriter aktiv; Michael war Frontmann der renommierten irischen Post-Hardcore-Band Mojo Fury und arbeitete als Produzent für Künstler wie The Bonnevilles, Mojo Fury und Joshua Burnside. Als Preyrs werden sie von dem langjährigen Gitarristen Nolan Donelly und dem neuen Bassisten Ciarán McGreevy unterstützt.
Preyrs sind bekannt für ihre elektrisierenden Live-Auftritte und gaben ihr UK-Festivaldebüt beim Bloodstock Open Air im August sowie beim Stendhal Festival in Irland. Amys unbestreitbar fesselnde und kraftvolle Bühnenpräsenz wird oft als überirdisch oder Naturgewalt beschrieben. Für alle, die das Epische, Heilende, Aggressive und den unaufhörlichen Puls von alternativem Rock und Metal suchen, sind Preyrs genau das Richtige.
In diesem Winter werden Preyrs die Punk-Legenden New Model Army auf ihrer Europatournee supporten.
Preyrs – Termine November / Dezember 2025
Support für New Model Army
November
11 Legend Club, Milan IT
12 Fri-Son, Fribourg CH
13 Halle 02, Heidelberg DE
14 Sudhaus, Tübingen DE
15 Meet Factory, Prague CZ
17 Werk2, Leipzig DE
18 Capitol, Hannover DE
19 Aladdin Music Hall, Bremen DE
20 Jovel, Munster DE
21 Venlo, Grenswerk NL
28 Kyttaro, Athens GR
29 Mylos Club, Thessaloniki GR
Dezember
20 Palladium, Cologne DE
21 Melkweg, Amsterdam NL
Preyrs sind:
Amy Montgomery – Gesang
Micheal Mormecha – Schlagzeug
Nolan Donelly – Gitarren
Ciarán McGreevy – Bass
Preyrs online:
