Preyrs: veröffentlichen Single „Into The Blue“ aus ihrem Debütalbum

Preyrs, die aufstrebende Kraft im Bereich des alternativen Rocks und Metals, veröffentlicht ihre neue Single Into The Blue. Dieser Track stammt vom hypnotischen Debütalbum The Wounded Healer, das am 14. November über Pelagic Records erscheinen wird.

Das Lyric-Video zu Into The Blue kann hier angesehen werden:

Into The Blue hier streamen: https://orcd.co/preyrs

Die Sängerin Amy Montgomery äußert sich zu dem Song: „Into The Blue is empathy, anger, passion and an observation of senseless loss of life.“

Preyrs sind das kreative Projekt der Belfast Rockkünstlerin Amy Montgomery und des Schlagzeugers/Produzenten Michael Mormecha. Sie vereinen rohe alternative Rockenergie mit dem Gewicht des Metals, was zu einem elektrisierenden Zusammenspiel von Aggression und Euphorie, Dunkelheit und Auftrieb, Chaos und Kontrolle führt. Elemente von Künstlern wie Nine Inch Nails, Chelsea Wolfe, Sonic Youth und Julie Christmas verschmelzen zu einem berauschenden und intensiven Erlebnis.

Die Trackliste zu The Wounded Healer findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Bereits im Alter von 15 Jahren trat Amy Montgomery als Straßenmusikerin in Belfast auf und traf einige Jahre später auf den Multiinstrumentalisten Michael Mormecha, mit dem sie seitdem zusammenarbeitet. Beide sind als Songwriter aktiv; Michael war Frontmann der renommierten irischen Post-Hardcore-Band Mojo Fury und arbeitete als Produzent für Künstler wie The Bonnevilles, Mojo Fury und Joshua Burnside. Als Preyrs werden sie von dem langjährigen Gitarristen Nolan Donelly und dem neuen Bassisten Ciarán McGreevy unterstützt.

Preyrs sind bekannt für ihre elektrisierenden Live-Auftritte und gaben ihr UK-Festivaldebüt beim Bloodstock Open Air im August sowie beim Stendhal Festival in Irland. Amys unbestreitbar fesselnde und kraftvolle Bühnenpräsenz wird oft als überirdisch oder Naturgewalt beschrieben. Für alle, die das Epische, Heilende, Aggressive und den unaufhörlichen Puls von alternativem Rock und Metal suchen, sind Preyrs genau das Richtige.

In diesem Winter werden Preyrs die Punk-Legenden New Model Army auf ihrer Europatournee supporten.

Preyrs – Termine November / Dezember 2025

Support für New Model Army

November

11 Legend Club, Milan IT

12 Fri-Son, Fribourg CH

13 Halle 02, Heidelberg DE

14 Sudhaus, Tübingen DE

15 Meet Factory, Prague CZ

17 Werk2, Leipzig DE

18 Capitol, Hannover DE

19 Aladdin Music Hall, Bremen DE

20 Jovel, Munster DE

21 Venlo, Grenswerk NL

28 Kyttaro, Athens GR

29 Mylos Club, Thessaloniki GR

Dezember

20 Palladium, Cologne DE

21 Melkweg, Amsterdam NL

Preyrs sind:

Amy Montgomery – Gesang

Micheal Mormecha – Schlagzeug

Nolan Donelly – Gitarren

Ciarán McGreevy – Bass

