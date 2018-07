Primal Fear: feiern großes Jubiläum mit Headliner-Tour und neuer Single „King Of Madness“

Primal Fear: feiern großes Jubiläum mit Headliner-Tour und neuer Single „King Of Madness“

Primal Fear feiern 20. Geburtstag – und zum großen Jubiläum lassen es Mat Sinner und seine Jungs ordentlich krachen: Mit neuem Album (Apocalypse erscheint am 10.08. via Frontiers Music), zahlreichen Shows auf den tollsten Sommerfestivals (u.a. Hellfest, Bang Your Head und Sabaton Open Air) – und einer ausgedehnten Headliner-Tour (Special Guests: Riot V) durch ganz Europa.

Zur perfekten Einstimmung auf die Primal Fear Feierlichkeiten gibt´s ab heute King Of Madness, die zweite Single-Auskopplung aus Apocalypse, das von keinem Geringeren als Jacob Hansen (Volbeat, Pretty Maids) gemixt wurde.

Primal Fear – Apocalypse Over Europe – Tour 2018

plus Special Guest Riot V Termine in Deutschland, Österreich, Schweiz

28.09.18 Mannheim – MS Connexion Complex

29.09.18 Memmingen – Kaminwerk

02.10.18 Salzburg – Rockhouse

14.10.18 Bochum – Zeche

16.10.18 Hamburg – Markthalle

17.10.18 Rostock – Alte Zuckerfabrik

18.10.18 Berlin – Lido

20.10.18 Cham – LA Cham

23.10.18 Graz – Explosiv

25.10.18 Pratteln – Z 7

26.10.18 Stuttgart – LKA

27.10.18 Geiselwind – Live Music Hall

Kommentare

Kommentare