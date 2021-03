Primitai: veröffentlichen „Stars Are My Guide“ Single und Retro-Videospiel

Anlässlich der Veröffentlichung der neuesten Single Stars Are My Guide von ihrem neuen Album Violence Of The Skies haben Primitai eine besondere Überraschung für ihre Fans herausgebracht – ein 2D-Retro-Computerspiel, in dem es um das Navigieren eines futuristischen Motorrads durch den Weltraum geht, zum Soundtrack der neuen Single! Das Spiel wurde von ihrem eigenen Bassisten Scott Miller entwickelt, der auch als Webprogrammierer tätig ist.

Geh auf https://stars-are-my-guide.ga/ um das Spiel zu testen!

Schau das Video hier an:

Neben der epischen Reise Durch Den Weltraum, geht die Hauptinspiration für die Story des Songs und die Entwicklung des Spiels auf die Kindheit der Bandmitglieder in den 90ern zurück. Die Brüder Scott und Sänger Guy verbrachten zusammen mit ihrem Freund aus Kindertagen und Schlagzeuger Jonny viele Stunden auf ihrer SNES Super Nintendo-Konsole. Ein Favorit waren die extrem schwierigen, aber großartigen Battletoads In Battlemaniacs. Mit dem Konzept des 2D-Weltraum-Motorradrennens begann Scott ein Spiel mit HTML, Javascript, CSS und der Greensock-Animationsbibliothek zu erstellen.

Als die Idee aufkam, wurde sie schnell nicht nur zu einem Spiel, sondern zu einer umfassenden Primitai-Erfahrung. „Ich dachte plötzlich, es würde Spaß machen, wenn der Fahrer jedes Mal Dinge rief, wenn sie abstürzten und verbrannten oder einen verrückten Stunt machten, also fing ich an alle Primitai-Texte nach den besten Schlagworten zu durchsuchen. Dann wurde mir klar, dass ich jedes Bandmitglied zu einem spielbaren Charakter machen sollte, jeder mit seinen eigenen Macken … es hat einfach weiter Fahrt aufgenommen!“, erinnerte sich Scott erst kürzlich in einem Interview über das Projekt. Unzählige Stunden später ist das Spiel nun bereit auf Fans und Interessierte losgelassen zu werden.

Die digitale Single gibt es jetzt auf allen Plattformen.

Hier gibt´s das Album Violence Of The Skies: www.bit.ly/primitai_violence_of_the_skies

Es erscheint als Digipak-CD, Transparent-Violet-Vinyl (limitiert auf 300 Stück) und als Download und Stream.

Lasst Euch begeistern!

http://primitai.com

https://www.facebook.com/primitai

Quelle: Gordeon Music