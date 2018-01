NoiseArt Records ist stolz, das Signing der deutschen Thrash-Metal-Maniacs PRIPJAT verkünden zu können.

Drei Jahre sind seit PRIPJATs Debüt SONS OF TSCHERNOBYL vergangen. Das Album kam aus dem Nichts und begeisterte Thrash-Fans und Presse gleichermaßen. Songs wie ‚Born To Hate’, ‚Toxic’ oder ‚Acid Rain’ wurden zum Pflichtprogramm auf den vielen Gigs, bei denen die Band immer mehr Fans überzeugte – Riff um Riff. Nach einjährigen Aufnahmearbeiten haben Pripjat nun ihr zweites Album fertig. Es soll im Frühjahr 2018 via NoiseArt veröffentlicht werden.

Die Band sagt dazu:

„Als PRIPJAT sich vor rund sechs Jahren in einem Luftschutzbunker gründete, konnte sich keiner von uns ausmalen, wohin das Ganze führen würde. Wir hatten eine wahrhaft wahnsinnige Zeit und haben jede Minute davon geliebt. Und heute sind wir hungriger als jemals zuvor. Daher freuen wir uns sehr in NoiseArt Records einen starken Partner gefunden zu haben, der unsere Leidenschaft teilt und mit uns den nächsten Schritt gehen möchte. Glaubt uns – da kommt eine Menge Strahlung auf euch zu und wir können es kaum erwarten das nächste Glied dieser Kettenreaktion anzustoßen. Denn: Wir sind PRIPJAT und wir spielen THRASH METAL! „

