Radio Haze – Strangers

Artist: Radio Haze

Herkunft: Abensberg / Nürnberg, Deutschland

Album: Strangers

Spiellänge: 40:49 Minuten

Genre: Stoner Rock, Blues Rock

Release: 29.10.2021

Label: Slash Zero Records

Link: https://www.radiohaze.com/

Bandmitglieder:

Gitarre, Gesang – Philipp Janoske

Bass, Gesang – Robert „Hubi“ Hofmann

Schlagzeug, Gesang – Michael „Air“ Hofmann

Tracklist:

1. Control

2. Change

3. Flawed

4. Little Red Box Of Memories

5. Arsonists

6. Coming Home

7. Covered In Scales

8. Tied To A Brick

9. Strangers

Radio Haze sind ein Trio und stammen aus Bayern. Genauer gesagt aus Abensberg und Nürnberg. Strangers ist nun bereits das fünfte Album, das die 2007 als Studioprojekt gegründete Band hervorbringt.

Anfangs war ich skeptisch, hörte das Album nur nebenbei im Stream. Erst als ich die CD in die Stereoanlage legte und die Platte konzentriert hörte, wurde mir bewusst, was ich da bekommen habe. Während im Promo-Sheet „Haze Rock / Soul“ als Genrebezeichnung steht, schließe ich mich lieber meinem Kollegen an, der das vierte Album Mountains vor drei Jahren rezensierte (hier). Stoner Rock oder Blues Rock ist doch die bessere Bezeichnung.

Neun Tracks, alle leicht mit psychedelischer Blue-Notes angehaucht, brauchen einen Moment der Aufmerksamkeit. Wenn man sich damit arrangiert hat, wird die Scheibe bei jedem Hören besser. Sie ist sehr ruhig gehalten, die Songs laden nicht zum Headbangen ein. Dafür legt man sich aber auch nicht eine solche Scheibe ein. Alle Songs sind von den Dreien selbst komponiert, alle Texte sind vom Sänger und Gitarristen Philipp Janoske. Sie spielen einen Rock mit herrlichen Gitarrenriffs, der dezent vom mehrstimmigen Gesang und punktuell mit Saxofon oder Keyboards wie bei Arsonists begleitet wird. Eingängige Melodien prägen den Sound, machen aber auch aus, dass die Songs nicht allzu abwechslungsreich daherkommen. Von der selbst gewählten Genreart Soul sind einige Elemente entliehen, vom klassischen Blues stammen aber überwiegend der Gitarrensound und auch die Stimmlagen. Tied To A Brick versetzt mich in die Siebziger, denn der instrumentale Mittelteil klingt wie Grobschnitt oder Guru Guru. Orientalische Instrumentierung der psychedelischen Klänge unterstreichen dieses.

Das Album entstand während der Corona-Krise. Die Texte handeln von Verlust und Entfremdung. Verlust von Kontrolle, Liebe, Kraft, Ausdauer und letztendlich seiner selbst in einer sozial distanzierten Gesellschaft mit zunehmend apathisch lebenden Menschen.

Dass die Band sich nicht nur musikalisch abhebt, zeigt sich am Album selbst. Es ist nicht, wie alle anderen auch, als CD und Vinyl brav getrennt voneinander erschienen. Das Album gibt es nur in einem Medienpaket. Das Konzept des Albums wird von einem 48-seitigen Fotobuch mit Analogbildern des Street-Photographers Ludwig Van Borkum umrahmt. Erschienen ist das Album wieder bei Slash Zero Records. Dieses besteht aus dem Fotobuch im Vinyl Format, dazu die 180 Gramm schwere, schwarze Vinyl, die CD im Card Sleeve und zusätzlich ein Link zum Download der Songs im HQ 24bit WAV Format. Das ganze Paket wiegt 1,3 Kilogramm und ist unter anderem im Bandshop zum moderaten Preis von 35 € erhältlich. Begleitet wurde das Release durch die Auskopplung zweier Singles. Bereits zu Silvester 2020 erschien Covered In Scales. Control zum Ersten dieses Monats.