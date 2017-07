Der ehemalige Genesis und Stiltskin-Frontmann Ray Wilson veröffentlicht jetzt sein neues Live-Doppelalbum Time And Distance. Vor 20 Jahren sang und co-komponierte Ray das letzte Genesis-Studio-Album Calling All Stations. Das Werk erreichte in Deutschland und England Position 2 der Albumcharts und wurde mit einer 46-Dates-Europatour supportet, darunter Headliner-Shows bei Rock am Ring und Rock im Park. Time And Distance ist u.a. eine Hommage an jene Zeit.

Disc 1 enthält diverse Genesis-Classics, darunter eine fantastische Interpretation von Peter Gabriels In Your Eyes.

Disc 2 ist eine Reise durch Rays Solokarriere und gibt einen intimen Einblick in die Welt des Ausnahmekünstlers.

Ray wurde bei diesen Gigs von einer neunköpfigen Band begleitet, was die Songs in ganz neuem Glanz erstrahlen lässt.

Kommentare

Kommentare