Riot V: Veröffentlichen Lyric Video zu „Caught in the Witch’s Eye“ + Apocalypse over Europe Tour startet diese Woche

Kurz vor dem Start der Apocalypse Over Europe Tour, bringen die amerikanischen Heavy-Metaller von RIOT V noch ein Lyric Video zu „Caught in the Witch’s Eye“ von ihrem aktuellen Album „Armor of Light“ heraus. Zudem erscheint bereits am Freitag diese Woche endlich die limitierte 2LP Edition mit dem großartigen Auftritt der Band auf dem KEEP IT TRUE Festival 2015. Der Mitschnitt war zuvor lediglich als Bonus-Disc mit dem aktuellen Album »Armor Of Light« erhältlich.

Seht euch das Lyric Video hier an: https://youtu.be/C8BZ3ERhlJI

Die Band kommentiert:

„Wir sind sehr gespannt auf ein paar Dinge, die auf uns zukommen. Zuerst präsentieren wir ein konzeptionelles Lyric-Video von unserem neuesten Album „Armour of Light“ zum Song „Caught in the Witch’s Eye“. Auf jeder Riot-Platte haben wir neben den verrückten Fast-Songs auch immer einige Midtempo-Groover, ganz in der Tradition von Dio oder Crimson Storm. Donnie hat die Musik komponiert und Todd hat den Text über eine Hexe geschrieben, die deine Seele an den Teufel verkaufen will. Sie verspricht dir die Sorgen zu nehmen, aber am Ende hasst du den Preis, den du bezahlen musst!

Und natürlich starten wir diese Woche eine sechswöchige Europe-Tour mit den großartigen Primal Fear! Wir sind sehr aufgeregt und garantieren, dass dies eine großartige Tour werden wird.

Das solltet Ihr nicht verpassen!“

»Live At Keep It True Festival 2015« kann hier vorbestellt warden:

http://nblast.de/RiotVLiveAtKeepItTrue

Das aktuelle Album »Armor Of Light« wurde dieses Jahr über Nuclear Blast veröffentlicht und ist über den oflgenden Link erhältlich: http://nuclearblast.com/riotv-armoroflight

Vor über 40 Jahren in Brooklyn, New York gegründet, wurden sie nach 16 Alben und einer Bandhistorie ohne Gleichen in diesem Jahr in die prestigeträchtige Heavy Metal History Hall Of Fame aufgenommen. Seit ihrem legendären Debüt »Rock City« (1977), haben RIOT reihenweise Heavy-Metal-Klassiker geschaffen – darunter »Fire Down Under« (mit Gassenhauern wie ‚Swords And Tequila‘), ihr Meisterwerk »Thundersteel« (1988) sowie das unvergessene »The Privilege Of Power« (1990).

Hört ‚Heart Of A Lion‘ hier: https://youtu.be/pSznM3ITp0s

Hört ‚Angel’s Thunder, Devil’s Reign‘ hier: https://youtu.be/v0vk7szt5aI

Hört ‚Victory‘ hier: https://youtu.be/pZkUCklg5Bs

Seht die Band auf ihrer Europa-Tour mit PRIMAL FEAR im September/Oktober:

APOCALYPSE OVER EUROPE Tour 2018

PRIMAL FEAR

RIOT V

+ Guests

28.09. D MANNHEIM – MS Connexion Complex

29.09. D MEMMINGEN – Kaminwerk

30.09. HU BUDAPEST – Barba Negra

02.10. AT SALZBURG – Rockhouse

03.10. IT MILANO – Legend Club

04.10. F GRENOBLE – L´llyade

05.10. ES BARCELONA – Salamandra 1

06.10. ES MADRID – Mon

07.10. ES BILBAO – Santana 27

10.10. F PARIS – Le Petit Bain

11.10. UK LONDON – The Dome

12.10. BE VOSSELAAR – Biebob

14.10. D BOCHUM – Zeche

16.10. D HAMBURG – Markthalle

17.10. D ROSTOCK – Alte Zuckerfabrik

18.10. D BERLIN – LIDO

19.10. CZ ZLIN – Masters of Rock Cafe

20.10. D CHAM – LA Cham

23.10. AT GRAZ – Explosiv

24.10. CZ PRAGUE – Nova Chmelnice

25.10. CH PRATTELN – Z 7

26.10. D STUTTGART -LKA Longhorn

27.10. D GEISELWIND – Live Music Hall

Kommentare

