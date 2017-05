Das ROCK AUF DER BURG Festival in Königstein geht am 26.08.2017 in die nächste Runde. Im letzten Jahr konnte man mit PRIME CIRCLE und WHO KILLED BRUCE LEE internationale Klasse verpflichten und auch 2017 wird es ein hochwertiges Billing geben. Wieder werden viele interessante Bands und Künstler aus verschiedenen Subgenres der Rockmusik auf zwei Bühnen die Burgruinen rocken!

Jetzt wurden die ersten 3 Bands bestätigt, darunter auch einer der erste Headliner:

LIVINGSTON – Gleich mehrere Alben und Singles konnten Topchartplatzierungen erreichen, ihre Single „Broken“ war der Ohrwurm schlechthin und ihr Song „Go“ war der Olympiasong 2010! LIVINGSTON werden als einer der beiden Top Bands 2017 auf der Mainstage an den Start gehen.

SINDUSTRY – Die Frankfurter werden mit ihrem groovigem Thrash-Metal als einer der Highlights die Kellerstage rocken.

THE JUKES – Die Akustik-Rocker haben den Contest bei den „Bandsupportern“ gewonnen und werden daher ebenfalls auf der Kellerstage spielen.

NauntownMusic präsentiert das ROCK AUF DER BURG Festival. Der Vorverkauf hat bereits begonnen, die Tickets gibt es hier: http://rockaufderburg.de/#tickets

https://www.facebook.com/RockAufDerBurg/

