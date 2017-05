“Nicht sonderlich abwechslungsreich“

Artist: Mountaineer

Herkunft: Oakland CA, Vereinigte Staaten von Amerika

Album: Sirens & Slumber

Spiellänge: 42:08 Minuten

Genre: Post Rock, Post Metal

Release: 19.05.2017

Label: Lifeforce Records

Link: https://www.facebook.com/mountaineerbayarea/

Produktion: Nu Tone Studios, Pittsburg, CA von Ben Hirschfield

Bandmitglieder:

Gesang – Miguel Meza

Gitarre – Clayton Bartholomew

Gitarre – Mike McClatchey

Bassgitarre – David Small

Schlagzeug – Sean McCullough

Tracklist:

Foam Coma Fever Measured Breaths Womb Pull The Blinds Siren Song Fog And Distant Light Adrift Goodnight

Gegründet wurde die Band Mountaineer im Jahr 2015, und die Jungs haben sich auch gleich drangemacht, die Songs für das Debütalbum zu schreiben und aufzunehmen. Am 04.08.2016 wurden bereits zwei Songs auf einer 7″ veröffentlicht, nämlich Coma Fever und Siren Song. Dann konnten die fünf einen Plattenvertrag mit Lifeforce Records unterzeichnen, unter deren Flagge nun am 19.05. das komplette Debütalbum Sirens & Slumber erscheint.

Wenn man Post Rock bzw. Post Metal als Genre liest, weiss man ja nicht so ganz genau, was einen da erwartet. Was Mountaineer betrifft, kann man es eigentlich ziemlich kurz machen, das Album ist nämlich von vorn bis hinten mächtig ruhig gehalten, an einigen Stellen wird es gar doomig. Ich habe es mir, auch wenn es mir doch ziemlich schwerfiel, weil viel zu ruhig, auch trotzdem mehrmals sehr intensiv angehört, um irgendeine besonders herausragende oder erwähnenswerte Passage zu finden, aber da ist nicht viel.

Jeder Song für sich gesehen ist eine kleine wunderbare Zauberwelt, in die die Stimme von Miguel Meza perfekt reinpasst, wobei sie streckenweise von den drei Saiteninstrumenten fast schon erdrückt wird. Manchmal erinnert sich mich ein wenig an Liam Gallagher (ehemals Oasis), so bei Measured Breaths und Adrift, die auch tatsächlich mal was an Tempo aufnehmen. Besonders hohe Soundwände gibt es in Womb, dagegen ist Pull The Blinds überwiegend sehr reduziert gehalten. Mehr kann ich zu Sirens & Slumber leider auch schon nicht mehr schreiben.

Zu einem meiner beiden Anspieltipps, dem Song Womb, gibt es hier das Video:

Mountaineer - Sirens & Slumber Fazit: Mir persönlich ist das Ganze, vor allem über die Länge des Albums gesehen, viel zu ruhig, aber man kann Mountaineer nicht absprechen, da sehr schöne Songs erschaffen zu haben. Die Instrumente sind wohl gewählt, und Miguel Meza hat eine Stimme, der man gern zuhört. Wer Post Metal mit einem streckenweise doomigen Einschlag mag und sich gern etwas über 40 Minuten lang in melancholische Stimmung versetzen lassen möchte, der ist bei den Jungs bestens aufgehoben. Für ein Debütalbum kann man da den Daumen nach oben strecken, aber man muss es halt mögen.



Anspieltipps: Womb und Adrift Heike L. 7.5 2017-05-18 7.5 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

