Am kommenden Freitag haben wir Hypertonus aus Bremen und MMTH zu Gast.

Datum: 27.7.

Einlass: 20 Uhr/ Beginn: 21 Uhr

Ort: Rock Center Bremerhaven, Moltkestraße 13

Eintritt: 5 €

Letztes Jahr sind die beiden norddeutschen Instrumentalbands Hypertonus und MMTH auf der achten Ausgabe der A Cheery Wave From Stranded Youngsters-Compilation (UK) erschienen – jetzt gibt es das erste gemeinsame Konzert bei uns im Rock Center!

Hypertonus:

Arne Staats (b) – Hannes Christen (dr) – Patrick Büch (gtr)

„Was machen wir denn jetzt? – Ja, egal, fang einfach an!“ Genau so hat es 2011 begonnen, genau das ist bis heute der rote Faden dieser Band. Sie wollen einfach nur Musik machen.

Instrumentale Musik, die sich zwischen Experimental, Jazzrock, Funk und Post-Rock bewegt, mit dem Hang zu beinahe wahnsinnigen Sounds. Das ist Hypertonus. Die drei Bremer reißen mit und bieten ein weites Spektrum, das zwischen gewaltigen Klängen, die einen förmlich niederstrecken, sowie einer klanglichen Atmosphäre, die einem die Hand zum Aufstehen reicht, nichts vermissen lässt.

Nach einer im Jahre 2013 veröffentlichten EP erschien im März 2017 das Debütalbum Tidal Wave. Eine Tour durch Deutschland und den Niederlanden folgte, die Supportshows für Szenegrößen wie The Hirsch Effekt, Mother’s Cake, Toundra und 1000MODS beinhaltete.

http://hypertonus.bandcamp.com

MMTH:

Bernd – Bass – Carlo – Guitars – Hanno – Drums – Jan – Guitars

Bei MMTH (mammoth) kommen vier (im Herzen junge) Männer zusammen, die Musik lieben, seit gefühlt immer! Sie kommen aus den unterschiedlichsten Richtungen (vom Deutsch-Pop über Indie bis zum Prog-Rock) und jeder von ihnen hat sich auch schon in verschiedensten Stilen ausprobiert. Aber rein instrumentale Musik – das war für alle neu!

Ausgangspunkt aller Aktivitäten war eine Garage am Rande von Aurich. Aus der Garage wurde inzwischen ein gemütliches Tonstudio, in dem die Band ihr erstes Album produziert hat. Das Debüt mit dem Namen Paternoster erschien im September 2017 digital, auf CD, sowie in limitierter MC-Auflage.

Live spielte die Band erste Konzerte zwischen Groningen (NL), Münster und Bremen und eröffnete dabei u. a. für Szenegrößen, wie Rosetta, Public Service Broadcasting, Appalaches oder Spoiwo.

https://www.mmthband.com

EINLASS: 20:00 Uhr

EINTRITT: 5,00 Euro

Kommentare

Kommentare