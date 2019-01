Rock Musikfest – Charity 2019 am 28. September 2019 in der Weststadthalle Essen

mit Annisokay, Breathe Atlantis, The Royal (NL), Malcolm Rivers, Dead-Memory und König Kobra. Im Außenbereich: ein Foodtruck und die Jugendfeuerwehr der Stadt Essen

Das Rock Musikfest findet am Samstag, 28. September 2019, in der Weststadthalle Essen statt. Neben dem Headliner Annisokay (Post-Hardcore / Alternativ-Rockband aus Halle), präsentieren wir die Post Hardcore Band Breathe Atlantis aus Essen, die Metalcore Band The Royal aus den Niederlanden und Malcolm Rivers aus Münster. Unterstützt werden die Bands an dem Abend von den lokalen Bands König Kobra und Dead Memory. Das Team vom Tattoostudio 1971 tätowiert für den guten Zweck. Darüber hinaus wird die Jugendfeuerwehr der Stadt Essen im Außenbereich einige Übungen zeigen. Der Foodtruck von Snack & Roll sorgt für das leibliche Wohl der Gäste.

Moderiert wird der Abend von Boxweltmeisterin und Musikerin Tina Schüssler. Der Medienpartner Concerttalk (Konzert und Festival Podcast) begleitet das gesamte Projekt sowohl in der Radio- und Podcast-Sendung als auch live vor Ort über unsere Social Media Kanäle.

Mit den Reinerlösen der Charity-Veranstaltung werden zwei Projekte gefördert:

Die Prof. Dr. Eggers Stiftung für psychisch erkrankte Kinder und Jugendliche (weitere Informationen zur Stiftung unter: www.eggers-stiftung.de)

für psychisch erkrankte Kinder und Jugendliche (weitere Informationen zur Stiftung unter: www.eggers-stiftung.de) Der Mukkefukk Musik Newcomer Contest 2019 für Jugendliche (ein Gemeinschaftsprojekt von Jugendeinrichtungen, der Jugendhilfe GmbH, dem Jugendamt und der Stadt Essen)

Schirmherr ist der Oberbürgermeister der Stadt Essen, Thomas Kufen. Musikalischer Schirmherr ist der Musiker Joachim Kremer.

TICKETS sind ab sofort für 20,00 EURO (Stehplatz) online unter: www.adticket.de,

auf unserer Homepage (www.rockmusikfest.de), sowie an allen bekannten VVK Stellen erhältlich.

Quelle: Helfen Bewegt Charity