Sabiendas: veröffentlichen neue Single

Sabiendas haben heute ihre neue digitale Single Savagery And Bloodthirst veröffentlicht! Das dazugehörige Lyric Video kann man sich hier anschauen.

Der Song stammt vom kommenden Sabindas Album Repulsive Transgression, das am 24. April bei Massacre Records erscheinen wird.Massacre Records, Drummer der Band, hat das Album gemischt und gemastert. Für die Gestaltung des Frontcovers, das unten zusammen mit der Tracklist verfügbar ist, wurde Massacre Records rekrutiert.

In Sachen Songwriting ist das Album eingängiger und abgerundeter, insgesamt aber extremer als die vorherigen Veröffentlichungen ausgefallen.

Hier kann man das neue Sabiendas Album Repulsive Transgression bereits vorbestellen » https://lnk.to/repulsivetransgression

Sabiendas – Repulsive Transgression

1. Intro

2. The Human Centipede

3. General Butt Naked

4. Savagery And Bloodthirst

5. Served Cold

6. The Siege

7. The Grey Man

8. Zombified

9. Divine Manhunt

10. Dungeon Keeper

Sabiendas live:

25.04.2020 DE Oberhausen – Helvete (Record Release Show)

02.05.2020 DE Siegen – Vortex

18.-20.06.2020 CZ Červený Kostelec – ATC Brodský (Metalgate Czech Death Fest)

07.11.2020 DE Marl – Jugendzentrum Hagenbuch (It’s Time To Die Festival)

https://www.facebook.com/Sabiendas/

http://www.sabiendas.com/