Schandmaul: kündigen Tournee fürs nächste Jahr an

Neues Jahr, neues Glück! Schandmaul melden sich mit einem neuen Album zurück. Es wird gerockt, gefolkt und medivaliert, was das Zeug hält! Um die Veröffentlichung gebührend zu feiern, gibt es im Herbst 2022 eine ausgiebige Tournee durch die Republik! Mit von der Partie werden Tir Nan Og sein.

Schandmaul – Knüppel Aus Dem Sack Tour 2022

präsentiert von Sonic Seducer, Kulturnews, Piranha, Start, Folker, EMP, Radio Bob! und metal.de

28.10.22 Bielefeld – Lokschuppen

29.10.22 Berlin – Huxley´s Neue Welt

30.10.22 Dresden – Alter Schlachthof

05.11.22 Oberhausen – Turbinenhalle

06.11.22 Nürnberg – Löwensaal

11.11.22 Bremen – Aladin Music Hall

12.11.22 Stuttgart – Im Wizemann

18.11.22 Wiesbaden – Kulturzentrum Schlachthof

19.11.22 CH- Pratteln – Z7

23. + 24.11.22 München – Muffathalle

26.11.22 A- Wien Arena

02.12.22 Hannover – Capitol

03.12.22 Erfurt – Central Club

04.12.22 Hamburg – Fabrik

Veranstalter: Headline Concerts Bonn

Tickets gibt es über www.powerticket.de und ab morgen gibt es die Tickets auch unter www.eventim.de und allen bekannten VVK-Stellen.

Für jede Stadt wird es 50 VIP-Pakete exklusiv über www.powerticket.de geben!

Im VIP-Paket gibt es zusätzlich zum Ticket einen Pass, der einem früheren Einlass in die Halle gewährt. Es erwartet einen ein Meet and Greet mit der Band, die Möglichkeit Fotos zu machen, ausgiebig mit Schandmaul zu sprechen und natürlich die besten Plätze in der Halle zu erobern. Außerdem wartet ein Überraschungs-Merchartikel darauf, in den Besitz überzugehen.

Und am 11.06.22 wird das Folkfield Festival zelebriert

Um die Veröffentlichung gebührend zu feiern, gibt es ein neues Szenefestival für Jung und Alt. Am 11.06.2022 findet erstmalig das Folkfield Festival im Amphitheater in Gelsenkirchen statt!

Tatkräftige Unterstützung gibt es dabei von den Freunden und Kollegen von Tir Nan Og, dArtagnan, Mr. Hurley & Die Pulveraffen, Rauhbein und Feuerschwanz.

Karten gibt es unter www.powerticket.de und https://www.eventim.de/event/folkfield-festival-2022

und allen bekannten VVK-Stellen.

Am Tag zuvor, am 10.06.2022, wird es eine Warm Up Show & Party zum Folkfield Festival im Kulttempel Oberhausen geben.