Schattenmann: feiern ihr 4-Jähriges mit Jubiläums-Online-Konzert

Ende 2016 gründeten Frank Herzig (Vocals), Jan Suk (Guitar), Luke Shook (Bass) und Patrick Schott (Drums) die Neue Deutsche Härte 2.0-Band Schattenmann. Herzig, der zu dem Zeitpunkt noch als Gitarrist für die Dark Rock/Neue Deutsche Härte-Band Stahlmann aktiv war, trat aus der Göttinger Band aus, um sich ganz dem neuen Ableger zu widmen. Nach gut einem Jahr verließ Drummer Schott die Schattenmänner und Nils Kinzig wurde als Nachfolger rekrutiert.

2018 traten die Schattenmänner dann mit ihrem Debüt Licht An ins Rampenlicht, welches über Drakkar Entertainment veröffentlicht wurde. Im Anschluss ging die Band im Vorprogramm von Megaherz, mit denen Schattenmann oft verglichen wurden, auf Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz und sorgten mit ihrer spektakulären Show für reichlich Gesprächsstoff. Musikalisch werden Schattenmann der NDH zugeordnet, wobei die Band sich vehement dagegen wehrt und auf das 2.0 besteht, denn der NDH-Sound wird von den Schattenmännern mit Elementen aus Rock-, Industrial- und Metal der schwarzen Szene aufgewertet. Nach den erfolgreichen Shows mit Heldmaschine, Megaherz, Hämatom und Unzucht stand gleich die erste Headliner-Tour auf dem Programm.

2019 nahm sich AFM Records den Nürnberger Schattenkindern an und veröffentlichte, nach einer zweiten Headliner-Tour, im Herbst das Zweitwerk Epidemie, welches Platz 32 in den deutschen Album-Charts erreichte. 2020 wurden die Franken natürlich genauso, wie auch alle anderen Bands, durch das Coronavirus gebeutelt, doch die Schattenmänner um Frontmann Frank Herzig lassen sich auch von einem Virus nicht ins Bockshorn jagen und kündigten nun zum 4-jährigen Bandjubiläum ein fulminantes Onlinekonzert an.

Das Vier Jahre Schattenmann Online Konzert startet am 27. Februar 2021 um 20:00 Uhr auf dem bandeigenen YouTube-Kanal.

Die Band äußert sich via Facebook wie folgt: „Vier Jahre Schattenmann – Das Jubiläums-Online-Konzert! Trotz Corona lassen wir uns die Laune nicht verderben und wollen mit euch zusammen unser Vierjähriges feiern. Die Sause steigt am 27.02. um 20:00 Uhr auf unserem offiziellen YouTube-Kanal. Es gibt nicht nur kräftig was auf die Ohren, sondern wir nehmen euch auch mit auf eine kleine Reise durch die Bandgeschichte. Wir wären aber nicht Schattenmann, hätten wir nicht zusätzlich noch das eine oder andere Special für euch 😉 Also haltet euch den Termin frei, stellt schon mal das Bier kalt und warnt eure Nachbarn vor.“

