In den letzten Monaten ist unglaublich viel passiert im Hause Schattenmann – die Veröffentlichung des Debütalbums Licht An und eine Tour mit Megaherz haben für großartige Momente gesorgt. Mit dem neuen Video zum Song Gekentert möchte sich die Band bei den Fans bedanken und gewährt Einblicke in das Leben auf Tour.

Schattenmann live 2018:

12.08.2018 – Hildesheim – M’era Luna Festival

01.09.2018 – Mannheim – Black Castle Festival

08.09.2018 – Flensburg – Rock4Peace Festival

12./13.10.2018 – Hameln – Autumn Moon Festival

26.10.2018 – Berlin – Sturm auf die Bastille Festival

27.10.2018 – Oberhausen – Kulttempel (Headlinershow!)

28.12.2018 – Nürnberg – Glühmet Festival

Support bei der Feuerschwanz-„Methämmer“-Tour 2018

23.11.2018 – Bremen – Tivoli/Aladin

24.11.2018 – Köln – Essigfabrik

29.11.2018 – Frankfurt – Batschkapp

30.11.2018 – Karlsruhe – Substage

01.12.2018 – Pratteln – Z7

06.12.2018 – Berlin – C-Club

07.12.2018 – Kiel – Pumpe

08.12.2018 – Hannover – Musikzentrum

13.12.2018 – Hamburg – Markthalle

14.12.2018 – Leipzig – Hellraiser

15.12.2018 – Bochum – Matrix

20.12.2018 – Wien – Szene

21.12.2018 – Graz – Explosiv

22.12.2018 – München – Backstage

