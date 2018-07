Schon wieder tolle Neuigkeiten aus dem Hause earMUSIC!

Alice Cooper veröffentlicht brandneues Livealbum A Paranormal Evening At The Olympia Paris am 31. August 2018

Nach der Veröffentlichung seines aktuellen Studioalbums Paranormal (2017) – eines der erfolgreichsten Alben des Schock-Rockers mit den höchsten Chartplatzierungen weltweit, tourte die amerikanische Legende mit seiner atemberaubenden Show um die ganze Welt, begleitet von der „besten Band, die er je hatte“.

Nach einem ganzen Jahr „on the road“, endete die Paranormal Tour am 7. Dezember 2017 im weltbekannten Olympia in Paris. Ein Theater, das im wahrsten Sinne ikonisch ist. Seit seiner Eröffnung im Jahr 1888 ist die Stätte seit mehr als 130 Jahren Zeuge des Wandels der Entertainment- und Pop-Kultur und beherbergte Größen von Édith Piaf bis hin zu Johnny Hallyday, den Beatles und nun…

Alice Cooper!

Die 90-minütige Rockshow bietet eine Reise durch Alice Coopers zeitlose Kreationen: Klassiker wie Poison, School’s Out oder auch No More Mr. Nice Guy wechseln sich mit Alice Cooper-Schätzen wie Pain, Woman of Mass Destruction und auch Paranoiac Personality ab, der ersten Single des Albums Paranormal.

Das Album fängt eine phänomenale Rockshow vor begeistertem Publikum ein und gehört ohne Zweifel zu einer der besten Live-Veröffentlichungen des Künstlers, auch Dank seiner langjährigen, Band um Gitarristen Nita Strauss, Tommy Henriksen and Ryan Roxie, Bassist Chuck Garric und Drummer Glen Sobel.

A Paranormal Evening At The Olympia Paris erscheint 2CD Digipak, 2LP Gatefold (weiße und rote LP) und Digital.

Im Juli 2017 veröffentlichte Alice Cooper Paranormal, sein erstes Studioalbum seit sechs Jahren. Produziert von Bob Ezrin erlangte es umgehend den Status eines Klassikers und zeichnet sich durch seine Kollaborationen mit ZZ Tops Billy Gibbons, U2s Larry Mullen und Deep Purples Roger Glover aus. Das Album stürmte die deutschen und australischen Charts auf #4, #6 in Großbritannien sowie Schweden und erreichte die höchsten Chartpositionen für Alice seit mehreren Jahrzehnten.

Tracklist

CD1

1. Brutal Planet

2. No More Mr. Nice Guy

3. Under My Wheels

4. Department Of Youth

5. Pain

6. Billion Dollar Babies

7. The World Needs Guts

8. Woman Of Mass Distraction

9. Poison

10. Halo Of Flies

CD2

1. Feed My Frankenstein

2. Cold Ethyl

3. Only Women Bleed

4. Paranoiac Personality

5. Ballad Of Dwight Fry

6. Killer / I Love The Dead themes

7. I’m Eighteen

8. School’s Out

Kommentare

Kommentare