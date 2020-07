Sepultura: heißen Danko Jones bei ihrer Sepulquarta Session willkommen

Diese Woche bei der Sepulqarta-Session heißen Sepultura den großen Danko Jones willkommen, der für ein Q&A und eine Performance von Sepulnation vorbeischaut.

Derrick kommentiert: „Zum ersten Mal trafen wir Danko Jones während einer Europatour, die wir 2003 zusammen spielten, damals begann unsere Freundschaft. Ich war bereits zu der Zeit ein Fan der Band, deshalb war es eine große Freude, mit ihm die Bühne zu teilen. Die Freundschaft hielt an bis zum heutigen Tag und ich kann es nicht erwarten, ihn bei uns in der Show zu haben und darüber zu plaudern, was er gerade so treibt.“

Schaltet am Mittwoch wieder ein zu Sepulquarta, das wie immer um 21h CEST beginnt: https://www.sepultura.com.br/sepulquarta

Die Band veröffentlichte ihr letztes Album Quadra via Nuclear Blast am 7. Februar 2020. Die geplante Amerika Tour der Band mit Sacred Reich, CROWBAR und Art Of Shock im März wurde auf das Frühjahr 2021 verschoben.