SETTLE YOUR SCORES sind zurück mit einem dynamischen Album, das schlichtweg Spaß macht! Es wird am 13. April unter dem Titel »Better Luck Tomorrow« via SharpTone Records erscheinen. Als Vorgeschmack lieferte die Band vor einigen Wochen bereits ihre erste Single ‚Keep Your Chin Up And Your Expectations Down‘ mit dazugehörigem Musikvideo. Heute gibt’s wieder was auf die Ohren, denn die Pop Punk/Alternative/Metalcore-Helden veröffentlichen ihre zweite digitale Single ‚Zero Hour‘!

Streamt oder holt Euch die 2. Single jetzt hier: https://SettleYourScores.lnk.to/ZeroHour

SETTLE YOUR SCORES kommentieren: „‚Zero Hour‘ war einer der ersten Songs, den wir für das neue Album geschrieben haben, weshalb er auch am ähnlichsten zu unserem letzten Album klingt. Er ist definitiv einer der am meisten aufbauenden Songs auf »Better Luck Tomorrow«. Normalerweise bin ich eine sehr pessimistische Person aber wenn ich eine gute Show spiele, einen Song schreibe, auf den ich sehr stolz bin, oder eine ermutigende Nachricht von einem Fan lese, dann bestätigt mir das stets, dass ich genau das tue, was ich tun sollte. Dieser Song handelt von eben diesem Gefühl.“

Schaut hier das Musikvideo zur ersten Single ‚Keep Your Chin Up And Your Expectations Down‘: https://youtu.be/SexfBA6laBc

Hier gibt’s die digitale 1. Single (Kauf oder Stream): https://SettleYourScores.lnk.to/KYCUAYED

Bestellt »Better Luck Tomorrow« (physisch oder digital) hier vor: http://geni.us/SYSBetterLuckTomorrow

Ende 2014 gegründet, kostete es SETTLE YOUR SCORES nur wenig Zeit, sich einen Namen in der Musikszene des Mittleren Westens und der digitalen Welt zu verschaffen. Mit einer etablierten regionalen Präsenz und einer energiegeladenen, lebendigen und kühnen Live-Performance, veröffentlichte die Band im Januar 2016 ihr Debütalbum »The Wilderness« und ist seitdem nicht mehr zu bremsen. Mit fast einer Stunde powervollem, heavy Pop-Punk teilte das Ensemble bereits Bühnen mit Bands wie KNOCKOUT KID und FOR THE WIN und war mehrmals Teil des Billings auf Festivals im gesamten Mittleren Westen und darüber hinaus.

SETTLE YOUR SCORES‘ harte Arbeit war nicht umsonst – schon während des Entstehungsprozesses ihres mit Spannung erwarteten zweiten Albums schlossen sie einen Vertrag mit SharpTone Records, der ihnen eine weitläufige und vielfältige Plattform bietet, auf der sie das Produkt aus mehr als zwei Jahren Schreiben, Touren und Aufnehmen präsentieren können. SETTLE YOUR SCORES stellen sich ihrer Zukunft – sie sind bereit, richtig Gas zu geben und nicht aufzuhören, bis sie eine etablierte, aufbrausende Kraft sind, mit der man auf allen Kontinenten rechnen muss!

SETTLE YOUR SCORES sind:

Christian Fisher | Vocals

Ricky Uhlenbrock | Gitarre/Vocals

Patrick Bryant | Gitarre

Jeffrey Borer | Bass

Caleb Smith | Schlagzeug

