Sólstafir haben gerade erst ihr brillantes Album Beyrdreyminn veröffentlicht da möchten sie es gerne im Herbst euch Live vorstellen! Zusammen mit ihren Isländischen Landsleuten den Rockern von Myrkur werden sie im November und Dezember 2017 die Bühnen mit einem dichten Nebelteppich einhüllen.

SÓLSTAFIR tour

+MYRKUR

17 Nov 17 London (UK) Heaven

18 Nov 17 Leeuwarden (NL) Neushoorn

19 Nov 17 Lille (FR) Maison Folie Beaulieu

20 Nov 17 Paris (FR) Alhambra

21 Nov 17 Rennes (FR) Antipode MJC

23 Nov 17 Bilbao (ES) Santana27

24 Nov 17 Madrid (ES) Caracol

25 Nov 17 Barcelona (ES) Razzmatazz2

26 Nov 17 Marseille (FR) Jas Rod (without Myrkur)

27 Nov 17 Milano (IT) Circolo Magnolia

29 Nov 17 München (DE) Theaterfabrik

30 Nov 17 Salzburg (AT) Rockhouse

01 Dec 17 Bologna (IT) Locomotiv

07 Dec 17 Budapest (HU) A38

08 Dec 17 Wien (AT) Arena

11 Dec 17 Praha (CZ) Roxy

12 Dec 17 Berlin (DE) Heimathafen

13 Dec 17 Köln (DE) Kantine

14 Dec 17 Osnabrück (DE) Rosenhof (without Myrkur)

15 Dec 17 Rotterdam (NL) maasSilo

16 Dec 17 Bruxelles (BE) VK

18 Dec 17 København (DK) Pumpehuset

20 Dec 17 Stockholm (SE) Debaser Strand

Quelle: www.season-of-mist.com

Kommentare

