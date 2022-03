Die Brasilianer von Spektra brachten am 06.08.2021 mit Overload ihr erstes Album an den Start. Das Design des Covers erinnert mich an Hard Rock Alben aus den 80ern, während ein Bandfoto vor dem gleichen Hintergrund ein bisschen wie ein Werbeplakat für einen Science Fiction Streifen wirkt. Overload, das sind knapp 40 Minuten Rock, verteilt auf elf Songs. Manchmal geht es ein wenig in Richtung Bon Jovi, dann klingt es etwas Foreigner-mäßig, aber eigentlich ist das wirklich ganz gut gemacht, klingt nicht abgeguckt. Sänger BJ ist bei allen Songs im Vordergrund, er wird nicht übertönt oder erdrückt, wie es manchmal bei übermotivierten neuen Bands passiert. Er ergänzt sich hervorragend mit den Kollegen an den Instrumenten. Einige Songs sind sehr melodisch, aber wirken nicht überdramatisiert. Insgesamt ist das Album abwechslungsreich und kann so „weggehört“ werden. Ich empfinde es ein bisschen wie eine Fortführung des Hard Rock Stils meiner Jugend, aber es ist weder altbacken, noch ist es angestaubt. Will sagen, es ist schon der heutigen Zeit angepasst, aber die typischen Eckpunkte sind noch da: viel Gitarre, zwischendurch melodramatischer Gesang mit den guten alten Jaulern, die einfach dazugehören. Müsste ich sie mir auf einer Bühne vorstellen, dann hätten sie alle knallenge Jeans und Lederjacken an. Dazu lange, gelockte Haare und es gäbe jede Menge Nebel. Zumindest vom Haarstyling trifft dies laut Bandfotos aber nicht zu. Zusammengefasst reißt mich das Album nicht völlig vom Hocker, aber es nervt mich auch nicht. Und genau das empfinde ich immer als einen der wichtigsten Punkte. Dieses Werk kann man ohne Probleme immer mal wieder hören, aber ich springe hier nicht vor Enthusiasmus singend durch die Bude. Wer Hard Rock mag, der sollte hier auf jeden Fall mal reinhören und den Jungs ein Ohr schenken.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Spektra – Overload in unserem Time For Metal Release-Kalender.