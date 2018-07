„Die Hexe lebt!“

Artist: Stormwitch

Herkunft: Deutschland

Album: Bound To The Witch

Spiellänge: 65:43 Minuten

Genre: Heavy Metal

Release: 29.06.2018

Label: Massacre Records

Link: https://www.stormwitch.de

Aktuelle Bandmitglieder:

Gesang – Andy Mück

Gitarre – Tobias Kipp

Gitarre – Volker Schmietow

Bass – Jürgen Wannenwetch

Schlagzeug – Marc Oppold

Tracklist:

Einigen Alt-Rockern sind sie vielleicht noch bekannt, Stormwitch aus dem schönen Schwabenländle. Gegründet 1979 in Gerstetten, veröffentlichten sie bis 1994 insgesamt sieben Studioalben, bevor es zum Bruch und zur Bandauflösung kam. Acht Jahre gingen ins Land, bis Sänger Andy Mück die Band 2002 mit anderen Mitstreitern reaktivierte. Der Neustart war holprig. Seitdem erschien zwar alle paar Jahre ein Album, jedoch drehte sich das Bandkarussell unaufhörlich, und es fiel beinahe schwer, den Überblick zu behalten, wer nun gerade alles bei den Schwaben aktiv war. Das letzte Album hörte auf den Namen Season Of The Witch und erschien 2015 bei Massacre Records. Nun steht dieser Tage mit Bound To The Witch der nächste Longplayer bei Massacre Records an, und wieder wurde leicht am Bandkarussell gedreht.

Auch auf dem zwölften Studioalbum bleiben Stormwitch sich treu und erfinden das Genre nicht neu. Bound To The Witch bietet grundsoliden deutschen Heavy Metal im Stil von Grave Digger, ohne große Schnörkel und Überraschungen. Die 11 neuen Songs sind einfach strukturiert, wie man es bei Stormwitch kennt. Erstmals waren alle Bandmitglieder am Songwriting beteiligt. Man setzt wieder auf den altbewährten, soliden und traditionellen Metal mit groovigen, stampfenden Riffs, diesmal jedoch von Schmietow und Kipp, melodiöse, abwechslungsreiche Soli und Refrains von hymnischem Charakter. Die Refrains sind größtenteils eingängig und zum Mitgrölen geeignet. Der Gesang von Andy Mück wird im Alter immer besser, kraftvoll und facettenreich schüttelt er die Melodien wie ein Falschspieler einfach aus dem Ärmel seiner Lederjacke. Mück klingt, als hätte er seine Leidenschaft gerade neu entdeckt. Jedoch zieht Mück diesmal nicht alle Gesangsregister, seine Falsett-Stimmlage rückt auf den neuen Songs in den Hintergrund. Marc Oppold an der Schießbude gibt dem ganzen die gewünschte kraftvolle Härte.