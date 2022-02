Strife 85: nach “Stay” folgt “Death” – Nürnberger Rockvierer mit neuer Single

Gleich mit ihrer ersten 7hard-Veröffentlichung platzierten sie sich in mehreren Spotify-Rocklisten, rockten die Amazon-Rock-Charts und wurden von Deutschlands größtem Entertainment-Magazin sogar aufs Cover gehievt.

Nach ihrem fulminanten Erfolg mit Stay liefern Strife 85, blutjunger Rockvierer aus Nürnberg, jetzt ein ebenso kraftvolles Follow-Up. Auf Death vereint die Band erneut fesselnde Rap-Strophen mit einem kraftvollen Rock-Chorus, der pure Gänsehaut verleiht. Ein hochemotionales mitreißendes Klangerlebnis mit spürbarer Power – visuell umwerfend umgesetzt im dazugehörigen Musikvideo. So kennt man das bisher nur von absoluten Genre-Giganten.

„In unserer Musik geht es um ein Lebensgefühl, losgelöst zu sein von dem ständigen Zwang in ein gesellschaftliches Idealbild hineinpassen zu müssen“, so beschreibt Drummer Alex ihr Klangphilosophie. Und genau das zeigt die blutjunge Nürnberger Band in ihrer Veröffentlichung. Sie feiert die musikalische Vielfalt mit mitreißenden Mixen aus Metal, Rock und Pop.



Death erscheint am 18.02. auf allen gängigen Streamingplattfomen!