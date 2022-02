Bokassa & Planet Of Zeus: das Norwegische Metal Trio kündigt Nachholtermine für Herbst 2022 an

Nachdem das norwegische Power-Trio Bokassa alle europäischen Termine pandemiebedingt verschieben musste, stehen nun die Nachholtermine fest.

Im neuen Tournee-Zeitraum, der für September 2022 terminiert wurde, können alle für 2021 geplanten Termine nachgeholt werden. Die gute Nachricht: Bokassa machen ihre Molotov Rocktail-Tournee zur Co-Headline Tour und holen sich Athens Heavy Rocker Power Of Zeus mit an Bord.

Tickets sind ab Donnerstag, dem 10. Februar 2022 ab 10.00 Uhr unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 040-23 72 400 30 (Mo. – Fr.: 10 bis 18 Uhr / Sa.: 9 bis 13 Uhr) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Bereits gekaufte Tickets für die September 2021-Termine behalten ihre Gültigkeit.

„Ihr habt gewartet, wir haben gewartet und nun freuen wir uns, endlich die neu angesetzten Tourdaten vom letzten Jahr bekannt zu geben, mit dem Zusatz von Finnland, Polen, Dänemark und Schweden. Wir freuen uns außerdem, die mächtigen Planet Of Zeus für eine europäische Co-Headline-Tour an Bord zu haben!“ – Bokassa

Das norwegische Power-Trio Bokassa verschmilzt Riffs und Groove aus Stoner Rock und Metal mit eingängigem Punkrock zu ihrem selbst beschriebenen Stoner Punk. Sie haben auf einigen der größten norwegischen Festivals gespielt (Øya, Stavern, Pstereo, Malakoff etc.) und sind durch ganz Europa und Norwegen getourt. 2019 wurden sie von Lars Ulrich ausgewählt, um Metallica neben Ghost auf ihrer sommerlichen Stadiontour durch Europa, Großbritannien und Russland zu unterstützen. Der legendäre Schlagzeuger bezeichnete sie als „seine neue Lieblingsband“ und beschrieb sie als „Insanely fucking cool“, nachdem er das erste Album des Trios Divide & Conquer gehört hatte.

Ihr wildes Debütalbum wurde auch von Kritikern auf der ganzen Welt gefeiert und schaffte es auf mehrere „Best of“-Listen des Jahres 2017. Metal Hammer UK bezeichnete das Album als eines der besten Debüts des Jahres 2017 und nahm es in seine Top 100 Alben desselben Jahres auf. Ihr zweites Album Crimson Riders folgte 2019 und 2020 veröffentlichten sie die digitale EP Live At The BBC von ihrer BBC Radio 1 Live-Session im legendären Maida Vale Studio in London, die für einen norwegischen Grammy als „Durchbruch des Jahres“ nominiert wurde.

Im Jahr 2021 gewannen Bokassa den norwegischen „Bendiksprisen“-Preis und veröffentlichten ihr drittes Album Molotov Rocktail bei Napalm Records. Das Album erreichte Platz 18 der norwegischen Albumcharts. Das Album wurde unter anderem von Kerrang, Rock Hard, Distorted Sound, Powerplay Magazine, Adresseavisen und Metal Hammer gelobt. Letzterer sagte über das dritte Werk der Band: „Mit solch einem eminenten Wiederspielwert droht Molotov Rocktail die Blase zu zerplatzen, die zwischen ‚klassisch klingenden‘ Platten und geradlinigen Klassikern trennt, und liefert dabei mit Leichtigkeit die spaßigste Stoner-Platte seit Monster Magnets Powertrip ab.“