Strigoi: sprechen über die Entstehung der Band im ersten Albumtrailer

Am kalten Morgen des 22. November werden Strigoi aus ihrer Gruft klettern und ihr Debütalbum auf die Menschheit loslassen. Mit einem nihilistischen und gleichmaßen cineastischen Ansatz hat Greg Mackintosh von Paradise Lost gemeinsam mit dem ehemaligen Extreme Noise Terror / Vallenfyre-Bassisten Chris Casket ein fieses Biest puren Old-School-Death-Metals aufgenommen, das den Titel Abandon All Faith trägt.

Das resultierende 12-Songs-schwere Debüt wurde zwischen Januar und März 2019 im Black Planet Studio von Greg aufgenommen und abgemischt. Erst kürzlich hat das englische Duo seine markerschütternde erste Single Phantoms enthüllt und lädt nun dazu ein, in einem ersten Trailer tiefer in das schwarzweiße Banduniversum abzutauchen. Hier sprechen Greg und Chris darüber, wie die Band nach der Auflösung von Vallenfyre entstanden ist und wie die beiden während des Songwritingprozesses sich mit Musik und Texten gegenseitig ergänzten. Schaut hier rein:

Solltet ihr das düstere, von Ash Pears gefilmte Musikvideo zu Phantoms verpasst haben..:

https://www.youtube.com/watch?v=4ZGsNENJyW4

Das Debütalbum ist als Jewelcase CD, schwarzem Vinyl im Gatefold und digital erhältlich und besteht aus 12 neuen Tracks mit einer Gesamtspieldauer von 44 Minuten:

01. The Rising Horde

02. Phantoms

03. Nocturnal Vermin

04. Seven Crowns

05. Throne Of Disgrace

06. Carved Into The Skin

07. Parasite

08. Iniquitous Rage

09. Plague Nation

10. Enemies Of God

11. Scorn Of The Father

12. Abandon All Faith

Bestellt Abandon All Faith, das am 22. November erscheinen wird, jetzt hier vor: https://nblast.de/Strigoi-AbandonFaith

