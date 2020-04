Subway To Sally: stellen sich im Stream den Fragen der Fans

Wer auf mittelalterliche Rockklänge steht, der kommt seit vielen Jahren an den Potsdamer Subway To Sally nicht vorbei. Seit 1990 treibt die Band um Frontmann Eric Fish ihr Unwesen und veröffentlichte bis dato dreizehn Studioalben. Die Band hat sich im Laufe ihrer Karriere mehrfach neu erfunden, anfangs rein in der Folk Musik beheimatet, führten sie ihrer Musik im Laufe der Jahre immer mehr Rock- und gar Metaleinflüsse zu. Die Entwicklungen waren teils erheblich und nicht jeder Fan des Genres konnte diese mitgehen, dennoch gehören Subway To Sally neben In Extremo und Schandmaul zu den bis heute erfolgreichsten Bands.

In Zeiten des Coronavirus ist jedoch alles anders, und so sind auch die Mittelalterrocker Subway To Sally zum Nichtstun verurteilt, dürfen weder touren, noch gemeinsam proben. Das öffentliche Leben steht derzeit völlig still, doch wie sieht das derzeitige Leben der erfolgreichen Musiker aus? Machen sie zu Hause einen auf Familie? Arbeitet jeder für sich an neuen Songs? Wie soll es weitergehen im Hause Subway To Sally? Interessierte sollen all das nun erfahren, denn die Band hat via Facebook einen Livestream angekündigt, in dem sie sich dazu äußern wollen, was sie im Moment so tun und was sie für die Zukunft planen. Des Weiteren werden Fragen der Fans beantwortet, also überlegt euch schon mal, was ihr die Potsdamer schon immer mal fragen wolltet.

Am morgigen Donnerstag (16.04.) habt ihr ab 20:00 Uhr im Facebook-Livestream die Möglichkeit zum Chat mit der Band. Also macht es euch mit `ner Flasche Met auf der Couch bequem und lasst die Tasten glühen.

Hier das Statement der Band:

Hey Freunde, wir vermissen Euch! Deswegen wollen wir ein wenig Zeit mit euch verbringen. Wenn ihr wissen wollt, was wir im Moment so treiben, was wir für die Zukunft planen oder wenn ihr uns schon immer mal etwas fragen wolltet, dann habt ihr nun die Chance dazu: Am Donnerstag, den 16.04. sind wir ab 20 Uhr live für euch da! Stellt schon mal euer Lieblingsgetränk kalt, wir freuen uns!