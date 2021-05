Suffocation und Belphegor: kündigen neue Daten für ihre Co-Headline Europatournee in 2022 an

Die New Yorker Death Metal-Pioniere Suffocation und die teuflischen Blackened Death-Metaller Belphegor haben die neuen Daten für ihre in das kommende Jahr verschobene Co-Headline Europatournee, Europe Under Black Death Metal Fire II, bekanntgegeben. Die polnischen Gotteslästerer Hate wurden gerade als Special Guest in das Line-Up aufgenommen. Bei einigen Shows werden Necrosy, Skaphos, Devils Rage und Blasphemous Creation als Support spielen.

Die vor über 30 Jahren gegründete Band Suffocation wird allgemein als eine der einflussreichsten Death Metal-Bands angesehen. Ihre 90er Alben Effigy Of The Forgotten, Breeding The Spawn und Pierced From Within sind unsterbliche Klassiker, die dazu beigetragen haben, dass sich die Subgenres Brutal Death und Technical Death Metal bilden konnten. Auf dieser Tour werden sie Songs von ihrem letzten Album …Of The Dark Light (2017) genauso spielen, wie Fanfavoriten der früheren Alben. Dies ist auch eine gute Gelegenheit, Suffocation mit ihrem neuen Sänger Ricky Myers live zu erleben.

Bestellt oder hört das neuste Album von Suffocation, …Of The Dark Light hier: http://nuclearblast.com/suffocation-ofthedarklight

Die österreichische Black/Death Metal-Horde Belphegor verkünden ihre gotteslästerlichen Gospel ebenfalls bereits seit fast 30 Jahren. Im September 2017 haben sie ihr letztes Studioalbum Totenritual veröffentlicht, ihr elftes Full-Length-Album. Das noch unbenannte neue Studioalbum von Belphegor wird Anfang kommenden Jahres via Nuclear Blast Records veröffentlicht, und Belphegor werden während der Tour einige der neuen Songs zum ersten Mal live spielen. Unterstützt Extreme Metal und verbreitet die Neuigkeiten!

Bestellt oder hört Belphegors letztes Album Totenritual hier: http://nuclearblast.com/belphegor-totenritual

Die legendären polnischen Blackened Death-Götter Hate werden ihr neues Album Rugia präsentieren, das im Sommer 2021 via Metal Blade Records veröffentlicht wird.

Europe Under Black Death Metal Fire Tour II / 2022

Belphegor + Suffocation

+ Hate

+ Necrosy + Skaphos + Devils Rage + Blasphemous Creation

23.02 – Vienna (AT) „Arena“ *

24.02 – Salzburg (AT) „Rockhouse“ *

25.02 – Leipzig (DE) “Hellraiser” *

26.02 – Hengelo (NL) „Metropool“ *

27.02 – Rotterdam (NL) “Baroeg” *

03.03 – Kassel (DE) „Goldgrube“ *

04.03 – Berlin (DE) „ORWO Haus“ *

05.03 – Helmond (NL) „Cacao Fabriek“ *

06.03 – Osnabrück (DE) „Bastard Club“ *

08.03 – Hamburg (DE) „Bahnhof Pauli“ *

09.03 – Copenhagen (DK) „Lille Vega“ *

10.03 – Essen (DE) „Turock“ *

11.03 – Lyss (CH) „Kufa“ +

12.03 – Wil (CH) „Gare de Lion“ +

13.03 – Marseille (FR) „Jas Rod“ +

15.03 – Barcelona (ES) „Apolo 2“ +

16.03 – Madrid (ES) „Mon“ +

17.03 – Lisbon (PT) „Lav“ +

18.03 – Porto (PT) „Hard Club“ +

19.03 – Santiago (ES) „Malatesta“ +

20.03 – Bilbao (ES) „Stage Live“ +

22.03 – Bordeaux (FR) “TBA“ +

23.03 – Colmar (FR) „Le Grillen“ +

24.03 – Weinheim (DE) „Cafe Central“ +

25.03 – Ubach-Palenberg (DE) “Rockfabrik” +

26.03 – Antwerp (BE) „Thunder Metal Fest“ +

27.03 – London (UK) „Underworld“ +

* mit Necrosy und Skaphos

+ mit Devils Rage und Blasphemous Creation

Suffocation online:

www.suffocationofficial.com/

www.facebook.com/suffocation/

www.instagram.com/suffocationofficial/

www.nuclearblast.de/suffocation