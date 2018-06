“Alle Jahre wieder“

Festivalname: Summer Breeze 2018

Bands: Gyze / Turisas / Pro-Pain / Pallbearer / Venues / Ancst / Alcest / Alestorm / Alien Weaponry / Amaranthe / Annisokay / Any Given Day / Die Apokalyptischen Reiter / Arcanius / Arch Enemy / At The Gates / Attic / Backyard Babies / Baest / Bannkreis / Beartooth / Behemoth / Betraying the Martyrs / The Black Dahlia Murder / Blasmusik / Illenschwang / Bloodbath / Broken Teeth / Caliban / Cannibal Corpse / Carnifex / Carpathian Forest / Carpenter Brut Celeste / Comeback Kid / Counterparts / Danko Jones / Dirkschneider / Doro / Dying Fetus / Einherjer / Eisbrecher / Ereb / Altor / Eskimo Callboy / Exhorder / Farmer Boys / Feuerschwanz / Forever Still / Goatwhore / Graveyard / Harakiri For The Sky / Heilung / Jasta / J.B.O. / Jinjer / Kadavar / Kataklysm / Korpiklaani / Lüt / Malevolence / Marduk / Megaherz / Metal Allegiance / Misery Index / Mr. Hurley & Die Pulveraffen / Necrotted / The Night Flight Orchestra / Night in Gales / Northlane / Obscura / Ondt Blod / Orange Goblin / Orden Ogan / Origin / Orphaned Land / Papa Roach / Paradise Lost / Powerwolf / Rolo Tomaasi / Ross The Boss / Saltatio Mortis / Satyricon / Schandmaul / Sepultura / Sick Of It All / Sirenia / Sólstafir / The Spirit / SpitFire / Stillbirth / Tankard / Toxic Holocaust / Vreid / W.A.S.P. / Wheel / Wolfheart

Ort: Dinkelsbühl, Deutschland

Datum: 15.08.2018 – 18.08.2018

Kosten: 128 € zzgl. Gebühren

Genre: Metal, Rock

Tickets : https://www.summer-breeze.de/de/tickets/hardtickets/

Link: https://www.summer-breeze.de/



Auch wenn es zu den kleineren Festivals Deutschlands gehört, so ist es doch in der Metal- und Rockwelt kaum wegzudenken: Das Summer Breeze in Dinkelsbühl! Und auch dieses Jahr ist es wieder so weit. Vom 15. bis zum 18. August werden wieder Ravioli auf dem Speiseplan stehen und das Zelt gegen das Bett eingetauscht.

Und was erwartet einen Besucher des Festivals an Bands in der 2018er-Ausgabe? Nun, noch hält sich das Festival mit so richtigen Headlinern, bei denen einem der Atem wegbleibt, zurück – dennoch sind natürlich einige spannende Acts dabei.

So z.B. Papa Roach, die wohl nicht nur die harten Metalfans erfreuen dürften, sondern eigentlich musikalisch recht viele Schränke zu befüllen wissen. Umso spannender ist hier die Tatsache, dass außer dem Summer Breeze Besuch Papa Roach die nächsten Monate eher schwer zu finden sind in Deutschland – für Fans also ein Muss!

Darf es doch etwas härter sein? So richtig hart? Nun, auch Carnifex werden beim Summer Breeze dieses Jahr anzutreffen sein, nachdem sie bereits zu Beginn des Jahres eine kleine Tour durch Deutschland vollzogen. Perfekt also, sich hier so richtig seinen Sport inklusive Nackenübungen vor der jeweiligen Bühne abzuholen.

Immer noch zu sehr Core? Nun, ein Act, den man sich ebenso nicht entgehen lassen sollte, ist Harakiri For The Sky – die Herren verzaubern mit ihren düsteren Atmosphären, die man sich live nur noch intensiver vorstellen kann. Dabei sind es vor allem Ernsthaftigkeit und Finsternis, die die Bühnen und das Publikum verzerren werden – eventuell keine Musik für Frohgemüter.

Dieses Spiel könnte man nun in die Länge ziehen und zu jeder Band hier Fakt und Video schreiben, aber das würde wohl am Ende dann doch jeden Rahmen sprengen. Das Summer Breeze konnte schon immer durch ein sehr hartes, aber dennoch unterschiedliches Line-Up überzeugen, sowie die sehr günstigen Preise, die sich in der deutschen Festivallandschaft definitiv hervorheben lassen. Bei so wenig Kröten: Wer kann da noch nein sagen?

