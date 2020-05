Sunstorm Festival 2020: auf 2021 verschoben

Nun mussten es auch die Macher vom Sunstorm Festival offiziell machen. Doch lest selbst, was heute auf der Facebook-Seite des Festivals verkündet wurde:

Wir haben Gewissheit. Mit dem Beschluss vom 26. Mai, haben wir Gewissheit darüber, dass die Durchführung des Sunstorm Open Air 2020 untersagt ist und einer rechtssicheren Verschiebung auf 2021 nichts mehr im Weg steht. Der neue Termin hierfür wird der 9. und 10. Juli 2021. Wie es hiermit weitergeht, erläutern wir euch demnächst mit einem Abschlusspost. An dieser Stelle wollen wir euch zunächst darüber informieren, wie es mit euren Tickets weiter geht.

Weekendtickets, Tagestickets & Campingtickets

Euch stehen zwei Optionen zur Verfügung:

1. Ihr behaltet euer Sunstorm-Ticket und nutzt es für 2021 weiter. Alle Tickets behalten grundsätzlich Ihre Gültigkeit für den Nachholtermin.

2. Ihr sendet eure Tickets eingehend bis zum 10. August 2020 an uns zurück und erhaltet hierfür eine Erstattung in Höhe des Kaufpreises. Die Versandkosten können wir leider nicht erstatten. In diesem Fall müsst ihr dringend darauf achten, den Tickets unser Rückgabeformular beizulegen. Rücksendungen ohne Rückgabeformular können wir sonst leider nicht mehr korrekt zuordnen. Achtet bitte unbedingt auf die Einhaltung der Deadline.

Hier geht es zum Rückgabeformular:

https://bit.ly/3e35zrI

Turbo Tickets

Da es sich bei den Turbo Tickets um personalisierte Ticketpakete handelt, können wir euch hier anders als bei den regulären Tickets leider keine Erstattung bei Rückgabe anbieten. Auch eure Tickets sind aber weiterhin gültig und können problemlos für 2021 verwendet werden. Für unseren Nachholtermin werden übrigens auch keine weiteren Turbo Tickets nachproduziert. Eure Jubiläumsbox bleibt also weiterhin ein streng limitiertes Sammlerstück

Wir denken uns aber dafür noch ein weiteres Goodie für alle Turbo-Gäste aus. Mehr dazu, wenn es etwas ruhiger ist.

Campervan Stellplätze

Da die Campervan-Parktickets bereits auf eure Fahrzeuge personalisiert wurden, haben wir hier ein mittelgroßes Problem. Denn innerhalb von einem Jahr kann es natürlich gut sein, dass sich das Kennzeichen oder die Art eures Campers ändert. Und selbst wenn nicht, besteht die Gefahr, dass es eine gute Seele etwas zu gut meint und ihren Stellplatz verfallen lässt, um uns monetäre Unterstützung zukommen zu lassen. Das ist insofern ein Problem, als dass die Stellplätze sehr beliebt und gleichzeitig sehr rar sind. Das würde dazu führen, dass wir für 2021 dann Stellplätze reservieren würden, die gar nicht benötigt werden. Daher gehen wir davon aus, dass es hier zu vielen Einzelfällen kommen wird.

In der Praxis bedeutet das, dass die Stellplätze als einzige Ticket-Art ihre Gültigkeit für 2021 NICHT behalten werden. Alle Stellplatz-Tickethalter sollten daher bitte bis zum 10.08.2020 eine E-Mail unter dem Betreff „Stellplatz-Storno“ an folgende Mail-Adresse richten: chrizzi@sonnenwirbelentertainment.de

Teilt dem guten Chrizzi bitte in der E-Mail mit, ob ihr euren Stellplatz für 2021 übernehmen wollt (in diesem Fall bekommt ihr ein neues Ticket von uns zugesendet), oder ob ihr die Kosten für den Stellplatz erstattet haben möchtet.

Bei allem gilt übrigens: Gebt uns etwas Zeit. Es ist derzeit leider völlig normal, wenn ihr 2 Wochen nichts von uns hören solltet. Danach dürft ihr uns gerne eine Erinnerung schreiben.