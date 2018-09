Supersuckers, die selbsternannte „Greatest Rock´n`Roll Band in the World“, veröffentlicht mit History Of Rock N‘ Roll das erste Video aus dem kommenden Album Suck It.

Das Video kann man hier sehen:

Suck It erscheint in Europa über SPV/Steamhammer am 21. September 2018 als CD DigiPak, LP Version, Download und Stream: https://Supersuckers.lnk.to/SuckIt

Supersuckers Tourdaten 2018

17.11. NL-Eindhoven – Helldorado

18.11. NL-Haarlem – Patronaat

07.12. CH-Basel – Hirscheneck

08.12. Stuttgart – Goldmarks

09.12. Berlin – Cassiopeia

18.12. DE-Hamburg – Knust

19.12. DE-Essen – Soul Hellcafe

http://supersuckers.com/

https://de-de.facebook.com/supersuckers/

Kommentare

Kommentare