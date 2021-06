Switchfoot: veröffentlichen neues Album „Interrobang“ am 20. August via Fantasy Records

Die Grammy-ausgezeichnete Rockband Switchfoot hat angekündigt, dass das neue Album Interrobang am 20. August 2021 über Fantasy Records veröffentlicht wird. Interrobang ist der Nachfolger von Native Tongue (2018) und der Cover-EP aus dem letzten Jahr. Die Band teilte auch den funkelnden neuen Track Fluorescent, den zweiten Song von Interrobang, nach dem kürzlich veröffentlichten I Need You (To Be Wrong). Hört Fluorescent und bestellt Interrobang hier vor.

Voll kindlicher Fantasie und futuristischer Denkweise erreichen Switchfoot mit Interrobang, dem 12. Album der über 20-jährigen Karriere der mehrfach mit Platin ausgezeichneten Rockband, einen neuen kreativen Höhepunkt. Zusammen mit Produzent Tony Berg (Paul McCartney, Phoebe Bridgers, Andrew Bird) haben Switchfoot – Jon Foreman, Tim Foreman, Chad Butler, Jerome Fontamillas und Drew Shirley – das Album sowohl im Sound City Studio in Van Nuys, CA als auch im bandeigenen Studio in Carlsbad, CA, in einem Ausbruch aufgestauter Kreativität aufgenommen, mitten in der Pandemie bis ins Jahr 2021 hinein. Furchtlos vereinte die Band den Experimentalismus der 60er Jahre und den von Synthesizern getriebenen New-Wave-Swagger, dabei gingen sie weit über ihre Komfortzone hinaus und überarbeiteten ihren Sound.

„Mehr denn je wollten wir, dass unsere Musik eine Brücke darstellt, mit Melodie und Texten und ehrlichen Songs für alle“, sagt Switchfoot-Frontmann Jon Foreman. „Interrobang ist ein Album, das die Reise feiert, auch wenn die Ankunft unsicher ist. Interrobang ist der Klang von Freude und Schmerz, Vertrauen und Zweifel vor dem Hintergrund des seltsamsten und schwierigsten Jahres, das wir je erlebt haben.“

Interrobang’s Themen der Entfremdung und Selbstreflexion sind eine fesselnde Reihe scharf gezeichneter Kurzgeschichten, die von einer schwindelerregenden Vielfalt an Vintage- und modernen Texturen untermalt werden und durch den erfinderischen Einsatz von Dichte und Dynamik verstärkt wird. Dank des erfahrenen Mixers Tchad Blake (Arctic Monkeys, Fiona Apple) wird der dreidimensionale Sound des Albums unterstützt.

Interro wird von „interrogation point“ abgeleitet, dem englischen, formalen Namen für das Fragezeichen und bang ist der Drucker-Slang für das Ausrufezeichen. Auf der Suche nach Freiheit von den gebrochenen Versprechen und enttäuschten Erwartungen vom Amerika des 21. Jahrhunderts nehmen Switchfoot die Hörer*innen auf Interrobang mit auf eine kurvige, überraschende Fahrt, während mit weit offenen Augen harte Fragen gestellt werden.

Interrobang Tracklist:

Beloved Lost ‘Cause Fluorescent If I Were You The Bones Of Us Splinter I Need You (To Be Wrong) The Hard Way Wolves Backwards In Time Electricity

Am vergangenen Wochenende haben Switchfoot das 17. jährliche Bro-Am Event virtuell als Livestream-Konzert und Spendenaktion veranstaltet. Mit dabei waren Auftritte von Switchfoot, Phantom Planet, Andrew McMahon, Madison Cunningham und anderen. Mehr Informationen gibt es hier.

Kürzlich haben Switchfoot bekanntgegeben, dass sie sich ihren langjährigen Freunden Needtobreathe auf ihrer Into The Mystery Tour im Herbst 2021 und der aufstrebenden Indie-Pop-Band The New Respects anschließen werden. Die Tour führt durch 37 Städte und beginnt am 7. September in St. Louis, MO und wird durch wichtige Märkte in den USA, wie das Red Rocks Amphitheatre in Denver, Colorado, das Greek Theatre in Los Angeles, Kalifornien, und die Bridgestone Arena in Nashville, TN gehen. Tickets und weitere Informationen finden sich unter www.switchfoot.com.

Über Switchfoot

San Diegos Alt Rock-Quintett Switchfoot hat in der über 20-jährigen Karriere kontinuierlich musikalische Barrieren durchbrochen. Sie haben weltweit an die 10 Millionen Exemplare ihrer 11 Studioalben verkauft (einschließlich des 2003 mit Doppelplatin ausgezeichneten Durchbruchs The Beautiful Letdown und des Grammy-prämierten Hello Hurricane von 2009), eine Reihe von Alternative-Radio-Hit-Singles auf den Markt gebracht und hatten Songs in zahlreichen TV-Shows und Filmen. Ausverkaufte Tourneen mit über 5 Millionen verkauften Konzertkarten wurden in über 40 Ländern auf der ganzen Welt gespielt. Switchfoot haben über die eigene BRO-AM Foundation Millionen von Dollar gesammelt, um Kindern in ihrer Gemeinde zu helfen. Diese emotional intelligente und erhebende Alternative Rock-Marke hat Switchfoot eine hingebungsvolle und treue globale Fangemeinde eingebracht.

Switchfoot sind:

Jon Foreman (Gesang, Gitarre)

Tim Foreman (Bass)

Jerome Fontamillas (Keyboards, Gitarre)

Drew Shirley (Gitarre)

Chad Butler (Schlagzeug).