Taina liefern einen frischen Sound im Bereich der harten Musik außerhalb klassischer Schubladen. Das schrieb der Sonic Seducer über dieerste EP Namens „Illusion“ und genau so geht es weiter!! Die neue Single „Seelenfresser“ ist bereits für jeden erhältlich. Doch nur mit einer Single lassen sie euch selbstverständlich nicht hängen. Ihr habt etwas Besseres verdient und somit haben sie für euch weitere 9 Songs in ihrer Schublade. Diese wollen sie natürlich nicht nur für sich behalten, sondern sollen bald als Album in euren Händen sein. Und genau darum geht es hier.

Mit eurer Unterstützung wollen Taina das Album zu „Seelenfresser“ professionell pressen und releasen.

Wer Taina helfen möchte ihr Release zu finanzieren. Findet hier direkt den Link zur Kampagne: https://goo.gl/6ZDFVR

Kommentare

Kommentare