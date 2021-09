Buchtitel: Talk On The Wild Side

Autor: Matthias Penzel

Matthias Penzel hat mit Talk On The Wild Side – Treffen mit Metal- und Rockmusiker:innen am 10.09.2021 ein neues Buch herausgebracht, das alle Metalheads und Rocker anspricht. Matthias studierte Philosophie, Germanistik und Soziologie, bekannt wurde er in der Szene durch journalistische Beiträge für das Musikmagazin Rocks und das Rolling Stone Magazine. Back To The Roots und ganz tief in wilden Geschichten von AC/DC, Nirvana oder Deep Purple. Tiefe Sprünge in Anekdoten mit Testament, Celtic Frost oder Suicidal Tendencies – die 400 Seiten im schicken Hardcover Buch spucken sehr interessantes Material aus.

Die Story von Talk On The Wild Side – Treffen mit Metal- und Rockmusiker:innen auf dem Klappentext:

Auch wenn (noch) keine Nostalgieshow im Fernsehen daran erinnert, auch wenn die älteren Recken des Musikjournalismus nach 1977 wenig Neues entdeckten – zum Ausklang des 20. Jahrhunderts ist einiges passiert. Die Red Hot Chili Peppers und Nirvana wirbeln die Rockwelt durcheinander. Aber auch Ryūichi Sakamoto, B.B. King oder Black Sabbath haben noch etwas zu sagen. In den Nineties gab es mehr als Grunge und Britney Spears, Bewegenderes und Erregenderes – wenn auch im toten Winkel der allgemeinen Wahrnehmung. Neue Bands mit neuen Sounds wechselten rasend schnell vom Underground zur Muzak im ICE-Bistrowagen. Abgesehen von Werbern oder Dealern kam niemand so schnell an so viel Geld in den goldenen Zeiten der Compact Disc. Und gleichzeitig herrschte eine ebenso apokalyptische wie durchdrehende Stimmung, die Lust an Risiko und Irrsinn.