Den Frankfurter Kult-Thrashern TANKARD wird dieses Jahr bereits zum dritten Mal eine ganz besondere Ehre zuteil: So wird die Band am 19. Mai erneut, wie bereits 2006 und 2017, im Berliner Olympiastadion auftreten und die Vereinshymne ‚Schwarz-weiß wie Schnee‘ vor der Fankurve spielen, ehe es für ihren Heimatclub Eintracht Frankfurt anschließend im DFB-Pokalfinale gegen Bayern München um alles geht.

„Aller guten Dinge sind drei. Wir sind natürlich extrem stolz darauf, wieder vor dem Pokalfinale in Berlin performen zu dürfen, obwohl letztes Jahr kaum noch zu toppen sein dürfte. Dieses Jahr kommen wir allerdings mit dem Pokal und ohne Helene Fischer nach Hause.

Schwarz-weiß-rote Grüße

Gerre“

Das Event wird in der ARD übertragen, Anstoß ist um 20.00 Uhr.

Hört euch ‚Schwarz-weiß wie Schnee‘ hier an:



Holt euch die Hymne hier als 7″-Vinyl-Single:

www.nuclearblast.de/suche/264203

Mehr zu TANKARD:

‚One Foot In The Grave‘: https://www.youtube.com/watch?v=vkwWlPtKXdE

‚Arena Of The True Lies‘: https://www.youtube.com/watch?v=hXto44JfQOQ

‚Syrian Nightmare‘: https://www.youtube.com/watch?v=RqbYApfeUeE

‚Pay To Pray‘: https://www.youtube.com/watch?v=PG7XMB2fjTE

35 Jahre TANKARD: https://www.youtube.com/watch?v=kYxHcFVO6eo

TANKARD live:

08.05. ES San Salvador – Cifco

09.05. CO Cali – Discoteca Green Bird

10.05. CO Bogotá – Royal Center

15.06. D Ferropolis – With Full Force

05.07. E Barcelona – Rock Fest

20.07. D Fritzlar – Rock am Stück

21.07. D Weil am Rhein – Baden in Blut Open Air

27.07. D Brande-Hörnerkirchen – Headbangers Open Air

28.07. D Essen – Nord Open Air

11.08. D Schlotheim – Party.San Open Air

17.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

08.09. CH Hüttikon – Meh Suff! Metal-Festival

21.09. D Würzburg – Posthalle

22.09. D Magdeburg – Factory

19.10. D Leipzig – Hellraiser

20.10. CZ Brünn – Melodka

21.10. CZ Prag – Rock Café

02.11. D Karlsruhe – Substage

03.11. D Andernach – JUZ Liveclub

23.11. D Aachen – Musikbunker

24.11. NL Ulft – Metal on Metal

30.11. D Hannover – MusikZentrum

01.12. D Dresden – Skullcrusher

08.12. D Oberhausen – Ruhrpott Metal Meeting

28.12. D Saarbrücken – Garage

29.12. D München – Feierwerk

