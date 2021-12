Tanzwut – Die Tanzwut Kehrt Zurück (Live & Special Edition)

Die Tanzwut Kehrt Zurück ist mittlerweile der zehnte Studiobeitrag der Bandgeschichte. Bereits Ende Mai erschien das Album der Berliner (Rezension hier). Nun erscheint eine Special Edition auf drei CDs. Lohnt sich die Anschaffung?

Nun ja. Sammler greifen natürlich sofort zu. Besitzer der Albumversion werden auf die einzelne Veröffentlichung der dritten CD zurückgreifen. Dies ist die Live-CD, denn die erste Scheibe ist das Originalalbum. In der Special Version verbleibt dann noch die zweite CD. Diese beinhaltet nur fünf Songs mit einer Laufzeit von knapp 20 Minuten. Als Erstes erwartet uns ein Club Remix von Die Geister Die Wir Riefen. Das Original wurde hier mit elektronischen Beats hinterlegt und lädt auf die Tanzfläche. So kann Mittelaltermukke tatsächlich in die Dance Hall einziehen. Als Zweites haben wir Johann. Der im Original durch eine Vielzahl von NDH-Elementen herausstechende Song um den bayerischen Scharfrichter Johann Reichhart wird mit dieser Unplugged-Version dem Text erst gerecht. Durch die Geige wird eine Dramatik mit einem krassen Spannungsbogen aufgebaut. Absolut hörenswert! Auch wenn es ein ruhiger Song ist, ist Bis Zum Meer auf dem Originalalbum mein Lieblingslied. Für diese Unplugged-Version holt sich Teufel eine weibliche Begleitstimme ins Boot und ans Klavier. Moran Magal ist ja bekanntermaßen im Piano-basierten Epic/Dark Rock mit Folkeinflüssen zu Hause. Die beiden schaffen eine richtig gute Symbiose. Ich hätte mir hier mehr von ihrer Stimme im Vordergrund gewünscht. Der an Rammstein erinnernde Song Feine Menschen ist in diesem Dave & Ben Remix nicht wiederzuerkennen. Keine Dudelsäcke, keine Neue Deutsche Härte. Stattdessen akustische Gitarre und elektronische Untermalung. Nicht, dass er schlecht ist – nur mögen muss man es …

Zum Abschluss eine Originalversion. Hat es auf das Originalalbum eine Version von Pack Schlägt Sich mit Saltatio Mortis geschafft, ist hier jetzt die Version ohne sie zu hören. Mal Ebbe und mal Flut, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich!

Die dritte CD ist, wie schon gesagt, die auch einzeln erhältliche Live-Scheibe. Nicht ganz 36 Minuten, acht Songs des Albums live. Im Rahmen des Online Musik Festivals 2021 hat die Gruppe einige ausgewählte Stücke des Albums live eingespielt. Hier merkt man erst, wie die Nummern Die Tanzwut Kehrt Zurück und Pack Schlägt Sich mitsingtaugliche Feiersongs sind und absolute Fanlieblinge geworden sind. Allzu viele Liveerlebnisse gab es in diesem Jahr ja nun mal nicht. Von daher lohnt sich die Ausgabe dieser recht kurzen Livescheibe. Die weiteren Songs Bis Zum Meer, Freitag Der 13., Die Geister Die Wir Riefen, Schreib Es Mit Blut, Narziss und die Ode an ihre Heimat Berlin machen gerade jetzt in der „besinnlichen“ Zeit Bock auf das nächste mittelalterliche Festival oder Konzert.

Es ist die erste Live-Produktion von Tanzwut. Ich hätte mir natürlich ein komplettes Konzert der aktuellen Show gewünscht, aber vielleicht kommt die ja nach der im Frühjahr 2022 anstehenden Tour. Hierauf steigt die Vorfreude auf jeden Fall.