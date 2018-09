Nach Ihrer Europatour und zahlreichen Festival Shows über den Sommer werden TENSIDE nun im Herbst erneut in Asien auf Tour gehen. Bereits 2014 war die Band für einige Shows in CHINA unterwegs, diesmal führt es den Deutschen Vierer nicht nur nach China sondern auch das erste Mal für einige Shows nach JAPAN.

Das aktuelle Album „Convergence“ wurde in JAPAN bei Ward Records / Sony Music veröffentlicht und fand großen Anklang in der japanischen Metal Szene. Die Band kommentiert: Wir freuen uns sehr mit dem aktuellen Album „Convergence“ noch einen internationalen Tourblock anzuhängen und in Asien auf Tour zu gehen.

TENSIDE – Asia Tour 2018 23.09.18 Cangzhou – Midi Music Festival. (CN)

27.09.18 Tokyo – Hatusdai Wall. (JP)

29.09.18 Kyoto – Mojo (JP) 12

30.09.18 Tokyo – Hatusdai Wall (JP)

