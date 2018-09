LONG DISTANCE CALLING haben ein stimmungsvolles Video zum “Boundless” Track “Like A River” veröffentlicht.

Die Band dazu: “Wir haben ein stimmungsvolles Video zu “Like A River” gedreht, verfolgt in dem Clip die Reise des Wassers. Als wir den Song geschrieben haben, hatten wir dieses Soundtrack-Feeling und Musik und Bilder passen perfekt zueinander.”

“LIKE A RIVER” VIDEO:

LONG DISTANCE CALLING Live:

22.11.18 THU – GER-Leipzig – Täubchenthal

23.11.18 FRI – CZE-Prague – Club Nova Chmelnice

24.11.18 SAT – POL-Krakow – Zascianek

25.11.18 SUN – GER-Potsdam – Waschhaus

29.11.18 THU – GER-Karlsruhe – Stadtmitte

30.11.18 FRI – SUI-Pratteln – Z7

01.12.18 SAT – AUT-Dornbirn – Conrad Sohm

02.12.18 SUN – GER-Augsburg – Kantine

06.12.18 THU – GER-TRIER – EX HAUS

07.12.18 FRI – FRA-Paris – Backstage by the Mill

08.12.18 SAT – NED-Hellmond – Cacaofabriek

09.12.18 SUN – NED-Amsterdam – Melkweg

13.12.18 THU – GER-Bochum – Rotunde

14.12.18 FRI – GER-Rostock – Mau Club

15.12.18 SAT – GER-Braunschweig – Eule

16.12.18 SUN – GER-Frankfurt – Zoom

20.12.18 THU – GER-Bielefeld – Forum

21.12.18 FRI – GER-Schweinfurt – Stattbahnhof

Tickets: www.eventim.de/long-distance-calling

