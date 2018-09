Them: Veröffentlichen heute die erste Single und Lyrik Video

Die Deutsch/Amerikanische Power/Thrash Metal Band THEM veröffentlicht heute mit „Witchfinder“ die erste Single und das dazugehörige Lyrik Video aus dem kommenden Album „Manor Of The Se7en Gables“.

Das Lyrik Video ist hier zu sehen: https://youtu.be/n6CjVnw1fuI

Sänger KK Fossor sagt über den Song: „Aufgrund mehrerer Todesfälle, wurde Peter Thompson, seines Zeichens letzter Hexenjäger, von der Bevölkerung Sweet Hollows beauftragt,

Klaus König Fossor für die abscheulichen Taten, deren er beschuldigt wird, zu finden und zur Strecke zu bringen – tot oder lebendig“

„Manor Of The Se7en Gables“ erscheint über SPV/Steamhammer am 26. Oktober 2018 als CD DigiPak, 2LP Gatefold, Download und Stream.

