Terrible Sickness: veröffentlichen „Winds Of Extinction“ Videoclip

Am 18.11.2022 erschien mit Flesh For The Insatiable die dritte LP der niedersächsischen Deather von Terrible Sickness. Seitdem haben die elf auf dem Album enthaltenen und vom 90er US Death inspirierten Kracher bereits den Weg in so manchen CD-Player und Playlist gefunden. Mit Winds Of Extinction zimmert uns das Quintett jetzt einen amtlichen und sehenswerten Videoclip auf die Augen und um die Ohren, welcher im Herbst von butterwillfly mit Hilfe einer ganzen Horde Komparsen in Hannover umgesetzt und produziert wurde. Schaut einfach rein! Das Album findet ihr auf allen gängigen Streamingplattformen, bei der Band, bei MDD Records, sowie im gut sortierten Handel und Mailorder.