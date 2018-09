Der grandiose Los Angeles-Hardcore-Dampfhammer TERROR hat ein Teaser Video zum neuen Song ‚Spirit Of Sacrifice‘ veröffentlicht.

Erst kürzlich hatte Band ihre Europa-Headliner-Tour zum kommenden, 8. Studioalbum »Total Retaliation« angekündigt. Siehe Dates unten.

Total Retaliation Invasion 2018

TERROR

+ DEEZ NUTS

+ BACKTRACK

+RISK IT!

30.11. D Leipzig @ Conne Island

01.12. B Hasselt @ Muziekodroom

02.12. UK London @ The Underworld

04.12. F Paris @ Gibus

05.12. D Schweinfurt @ Alter Stattbahnof

06.12. D Lindau @ Club Vaudeville

07.12. NL Amsterdam @ Melkweg

08.12. D Herford @ Krampus Festival

09.12. D Oberhausen @ Kulttempel

10.12. CH Zurich @ Dynamo

11.12. AT Graz @ Explosiv

12.12. D Munchen @ Backstage Werk

13.12. D Gottingen @ Uni

14.12. D Magdeburg @ Factory

15.12. CZ Ostrava @ Brickhouse

16.12. D Berlin @ SO36

Tickets sind in Kürze auf www.nuclearblast.de erhältlich.

»Total Retaliation« erscheint am 28. September über Nuclear Blast (Europa, Pure Noise Records im Rest der Welt). Das Albumcover findet Ihr oberhalb dieser Meldung.

Das Album wird als CD, Vinyl (schwarz, weiß) sowie als Digital Download/Stream erhältlich sein. Bestellt Euer Exemplar sowie zugehöriges Merchandise hier!

Des Weiteren hat die Band kürzlich den brandneuen Song ‚Mental Demolition‘ veröffentlicht. Der Track ist ab sofort auf allen Download/Streamingplattformen erhältlich: http://nblast.de/TerrorMentalDemolition

Checkt den Song hier: https://youtu.be/6zu7kXsBGlo

TERROR sind:

Scott Vogel – vocals

Martin Stewart – guitar

Jordan Posner – guitar

Chris Linkovich – bass

Nick Jett – drums

www.totalretaliation.com | www.facebook.com/terrorhardcore | www.nuclearblast.de/terror

