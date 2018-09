To The Rats And Wolves: Kündigen »Cheap Love« Tour für Frühling 2019 an

Die jungen Trancecore-Newcomer TO THE RATS AND WOLVES haben sich die letzten Monate im Studio eingeschlossen und an neuen Songs gearbeitet. Nach nahezu komplett ausverkauften Shows mit ASKING ALEXANDRIA, ANY GIVEN DAY und ESKIMO CALLBOY, kündigt die Band nun 12 Headliner-Termine auf dem europäischen Kontinent an. Mit neuem Material im Rücken werden TO THE RATS AND WOLVES einmal mehr ihren Ruf als absolute Liveband zementieren!

TO THE RATS AND WOLVES ist ein Lebensgefühl. Einfach mal den Kopf ausschalten und sich eine Auszeit vom öden Alltag und dem Erwachsenwerden nehmen. Man ist schließlich nur einmal jung.

2012 gegründet konnte die aufstrebende Band bereits mit den bisher erschienen Alben »Neverland« und »Deathroned« zu den Spitzenplätzen der Trancecore-Szene aufschließen.

Das Motto ist und bleibt: Stay Young.Used.Wasted… und das wird weiter fleißig neben

und besonders auf der Bühne mehr als ausgelebt!

TO THE RATS AND WOLVES

CHEAP LOVE – EUROPEAN & UK RELEASE TOUR 2019

15.03.19 GER-Hamburg, Knust

16.03.19 GER-Berlin, Bi Nuu

22.03.19 GBR-London, Boston Music Room

23.03.19 GBR-Manchester, Deaf Institute

27.03.19 GER-Stuttgart, Universum

28.03.19 GER-Munich, Backstage

29.03.19 AUT-Vienna, Chelsea

30.03.19 CZE-Prague, Nova Chmelnice

03.04.19 SUI-Zurich, Dynamo

04.04.19 GER-Frankfurt, Das Bett

05.04.19 GER-Cologne, Essigfabrik

06.04.19 NED-Amsterdam, Melkwe

