Der grandiose Los Angeles-Hardcore-Dampfhammer Terror veröffentlicht heute das ungeduldig erwartete und hochgelobte (siehe Zitate oben) neue Album Total Retaliation.

Das Album ist als CD, Vinyl (schwarz, weiß) sowie als Digital Download/Stream (http://nblast.de/TerrorTotalRetaliation) erhältlich. Bestellt Euer Exemplar sowie zugehöriges Merchandise hier!

ICYMI:

Spirit Of Sacrifice music video: https://youtu.be/WU1sznFX1e4

Mental Demolition music video: https://youtu.be/6zu7kXsBGlo

This World Never Wanted Me video: https://youtu.be/N-xClO7R57g

Interview video #1: https://youtu.be/XevEWq5xkcY

Interview video #2: https://youtu.be/pEkCGQivLX8

Total Retaliation Invasion 2018

Terror

+ Deez Nuts

+ Backtrack

+ Risk It!

30.11. D Leipzig @ Conne Island

01.12. B Hasselt @ Muziekodroom

02.12. UK London @ The Underworld

04.12. F Paris @ Gibus

05.12. D Schweinfurt @ Alter Stattbahnof

06.12. D Lindau @ Club Vaudeville

07.12. NL Amsterdam @ Melkweg

08.12. D Herford @ Krampus Festival

09.12. D Oberhausen @ Kulttempel

10.12. CH Zurich @ Dynamo

11.12. AT Graz @ Explosiv

12.12. D Munchen @ Backstage Werk

13.12. D Gottingen @ Uni

14.12. D Magdeburg @ Factory

15.12. CZ Ostrava @ Brickhouse

16.12. D Berlin @ SO36

Tickets: www.nuclearblast.de

Terror sind:

Scott Vogel – vocals

Martin Stewart – guitar

Jordan Posner – guitar

Chris Linkovich – bass

Nick Jett – drums

