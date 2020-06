The Australian Pink Floyd Show: Tourverlegung in Folge von Coronavirus-Vorgaben in das Jahr 2021

Aufgrund der aktuellen Veranstaltungsverbote von Großveranstaltungen kann die Deutschland-Tour 2020 von The Australian Pink Floyd Show nicht wie geplant im Juni stattfinden. Die Tour wurde aufgrund der behördlichen Vorgaben zur Eindämmung der Corona-Pandemie im Frühjahr bereits vom März in den Juni verlegt.

Jetzt stehen die neuen und finalen Termine fest: Die Tour findet vom 26. Januar bis 21. Februar 2021 statt, führt The Australian Pink Floyd Show unter dem Motto All That You Feel durch insgesamt 20 Städte in Deutschland und wurde aktuell um drei weitere Termine – am 1. Februar in Magdeburg, am 13. Februar in Freiburg und am 19. Februar 2021 in Trier – ergänzt.

Bereits gekaufte Tickets für die ursprünglichen Termine behalten ihre Gültigkeit für die neuen Termine. Der Vorverkauf für die drei neu hinzugekommenen Shows startet am 12. Juni 2020 um 10:00 Uhr.

The Australian Pink Floyd Show, die weltweit bekannteste und erfolgreichste Pink Floyd Tributeband, freut sich darauf, ihre Fans dann endlich 2021 mit ihrer dreizehnten großen Hallen-Produktion live zu begeistern. Das neue Programm unter dem Motto All That You Feel präsentiert die größten Hits der Alben Meddle, The Dark Side Of The Moon, Wish You Were Here, Animals, The Wall und weitere Klassiker aus allen Schaffensphasen von Pink Floyd. Die herausragende Show ist eine perfekte Huldigung an die Herren Barrett, Waters, Gilmour, Wright und Mason.

Auch die neuen Tourtermine von The Australian Pink Floyd Show 2021 werden präsentiert von Kabel 1, Rock Antenne, Classic Rock, eclipsed und kulturnews.

The Australian Pink Floyd Show All That You Feel–Tour 2021

26.01.2021 – Leipzig Quarterback Immobilien Arena (verlegt vom 05.06.2020)

27.01.2021 – Bremerhaven Stadthalle (verlegt vom 16.06.2020)

28.01.2021 – Köln Lanxess Arena (verlegt vom 14.06.2020)

29.01.2021 – Lingen Emsland Arena (verlegt vom 25.06.2020)

31.01.2021 – Hannover Swiss Life Hall (verlegt vom 12.06.2020)

01.02.2021 – Magdeburg GETEC Arena

02.02.2021 – Ravensburg Oberschwabenhalle (verlegt vom 21.06.2020)

03.02.2021 – Berlin Tempodrom (verlegt vom 22.06.2020)

05.02.2021 – Oberhausen König-Pilsener Arena (verlegt vom 20.06.2020)

06.02.2021 – Frankfurt Jahrhunderthalle (verlegt vom 17.06.2020)

07.02.2021 – Frankfurt Jahrhunderthalle (verlegt vom 18.06.2020)

09.02.2021 – Zwickau Stadthalle (verlegt vom 06.06.2020)

11.02.2021 – Bamberg Brose Arena (verlegt vom 10.06.2020)

12.02.2021 – Mannheim SAP Arena (verlegt vom 04.06.2020)

13.02.2021 – Freiburg Sick-Arena

14.02.2021 – Bielefeld Stadthalle (verlegt vom 13.06.2020)

16.02.2021 – Hamburg Barclaycard Arena (verlegt vom 07.06.2020)

17.02.2021 – Erfurt Messehalle (verlegt vom 27.06.2020)

19.02.2021 – Trier Arena Trier

Tickets für die Tour 2021 von The Australian Pink Floyd Show sind über www.eventim.de, an allen bekannten CTS-Vorverkaufsstellen, über die Tickethotline 01806 –853 653 (0,20 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Min.) sowie online unter www.fkpscorpio.com erhältlich.

