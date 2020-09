The Cleaning Lady: der Horror-Thriller wird am 02.10.2020 veröffentlicht

Am 02. Oktober 2020 veröffentlicht Donau Film folgendes Horror-Thriller-Highlight The Cleaning Lady auf DVD und Blu-ray Disc: „House of Wax“ trifft „Audition“ in diesem verstörend brutalen Horror-Thriller.

Die schöne aber einsame Alice findet Trost in der Gesellschaft ihrer neuen Putzfrau Shelly, deren Gesicht bei einem Unfall entstellt wurde. Mit der Freundschaft wächst aber auch die ungesunde Besessenheit Shellys mit ihrer neuen Arbeitgeberin. Als Alice die tragische Wahrheit hinter den Narben erfährt, gerät sie in den grausamen Rachefeldzug der misshandelten Frau.

Ab 02.10.2020 auf Blu-ray Disc und DVD im Mediabook