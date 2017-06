The Contortionist stehen für musikalische Furchtlosigkeit. Progressiver Metal, welcher die individuellen Fähigkeiten zur Schau stellt und sich über Konventionen und Erwartungen hinwegsetzt. Auf dem neuen Album “Clairvoyant” sind die unverwechselbaren Markenzeichen der Band weiterhin unverkennbar.

In ihrer gesamten Karriere haben The Contortionist bewiesen, dass sie sich auf Tour mit Deftones, Periphery oder Between The Buried And Me ebenso heimisch fühlen wie mit den Prog-Rock-Helden Rush oder King Crimson. Die ersten beiden Alben der Band, Exoplanet (2010) und Intrinsic (2012) sind extrem heavy aber ebenso ambitioniert wie ihre neuen Veröffentlichungen. Der Charakter ihres Sounds hat sich erheblich verändert mit dem Release von Language (2014), auf welchem sie ihr neues Line-Up um Sänger Michael Lessard, Keyboarder Eric Guenther und Bassist Jordan Eberhardt vorstellten. Diese gesellten sich zu den Bandgründern Cameron Maynard (Gitarre), sowie den Brüdern Roby (Gitarre) und Joey Baca (Schlagzeug).

“Clairvoyant” führte die Band nun wieder mit dem Produzenten Jamie King (Between The Buried And Me, Through The Eyes Of The Dead) zusammen. The Contortionist beweisen nun, dass sie mit den psychedelischen Elementen der späten Opeth oder Tool und den verschlungenen Melodien von Sigur Ros ebenso umgehen können, wie mit ihrer bekannten technischen, harten Seite. Egal, was The Contortionist sich vornehmen, alles beinhaltet viel Liebe zum Detail und zur Musik. Diese Band nimmt nie den leichten Weg, sondern stellt sich und ihre Fans immer wieder vor neue Herausforderungen.

Michael Lessard – Gesang

Roby Baca – Gitarre

Cameron Maynard – Gitarre

Jordan Eberhardt – Bass

Eric Guenther – Keyboard

Joey Baca – Schlagzeug

Quelle: www.oktoberpromotion.com

Kommentare

Kommentare