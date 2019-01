The Cranberries: veröffentlichen mit „All Over Now“ die erste Single aus ihrem Abschiedsalbum „In The End“

Mit ihrem neuen Album In The End richten The Cranberries am 26.04.19 einen starken Abschiedsgruß an ihre Fans, verneigen sich würdevoll vor ihrer Bandkollegin und Freundin Dolores O`Riordan und veröffentlichen vor allem eine Sammlung grosser neuer Songs, die in einer Reihe mit ihren vorherigen sechs Studioalben stehen. Geprägt von der Trauer über unerwarteten Tod von Dolores am 15. Januar 2018 ist das Abschiedsalbum eine kraftvolle Würdigung ihres Lebens und ihres kreativen Schaffens gemeinsam mit ihren musikalischen Brüdern Noel, Mike und Fergal dar.



The Cranberries – „In The End“

VÖ: 26.04.19

Label: BMG Rights Management

Konfigurationen: CD, LP, digital

