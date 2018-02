The Exploding Boy werden ihr neues Album „Alarms!“ am 18. Mai 2018 veröffentlichen.

Mit einer einzigartigen Mischung aus Indie, Post Punk und Gothic-Elementen haben sich die Schweden über die Jahre hinweg einen Namen gemacht. Neue Musik wird es in Kürze geben und vorab präsentieren wir schon mal die Trackliste zum neuen Album wie auch das Frontcover.

„Alarms!“ – Tracklist

01. Fireland (The End Of Dark City)

02. Alarms In Silence

03. The Day

04. Run Red

05. Stop Time

06. Pointless Action

07. Danger Zone

08. Sign Oh The Times

09. O.H.M.Y.G.O.D.

10. Liars Roar

11. 11:59

