Die deutsche Power Metal Institution EVERTALE stellen voller Freude Simon Hofmeister als ihren neuen Drummer vor.

Die Band sagt dazu:

„Hallo Metal-Gemeinde! Den Aufmerksamen unter euch wird es bereits aufgefallen sein: Seit einigen Monaten sitzt einer neuer Mann bei uns hinter den Drums. Wir freuen uns, den überaus versierten SIMON HOFMEISTER in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. Er löst den nicht minder begabten Wombo ab, der uns aus zeitlichen Gründen leider wieder verlassen musste, uns aber als guter Freund der Band erhalten bleiben wird.

Simon hat den nötigen Punch, das Feuer und den Charakter, um es mit uns alten Drachenreitern auszuhalten und uns zu helfen, die nächsten Schritte unserer Bandkarriere zu gehen. Überzeugt euch selbst bei einer unseren kommenden Liveshows!“

EVERTALE haben im Oktober 2017 das aktuelle Meisterwerk „The Great Brotherwar“ via NoiseArt Records veröffentlicht.

Verpasst EVERTALE nicht auf den Extended Shows der kommenden KORPIKLAANI Tour:

KORPIKLAANI – Europe 2018

w/ ARKONA, HEIDEVOLK, TROLLFEST

15.02. B Antwerp – Trix

16.02. D Hamburg – Markthalle*

17.02. D Oberhausen – Turbinenhalle 2*

18.02. NL Amsterdam – Melkweg

19.02. D Saarbrücken – Garage**

20.02. F Paris – Elysée Montmartre

21.02. F Nantes – Stereolux

22.02. F Toulouse – Le Bikini

23.02. E Madrid – Sala But

24.02. E Barcelona – Salamandra 1

25.02. F Lyon – Transbordeur

26.02. CH Vevey – The Rocking Chair**

27.02. D Aschaffenburg – Colos-Saal

28.02. D Berlin – Columbia Theater

01.03. CZ Prague – Meet Factory

02.03. D Munich – Backstage*

03.03. D Stuttgart – LKA*

04.03. CH Pratteln – Z7

05.03. I Milan – Magazzini Generali

06.03. A Salzburg – Rockhouse**

07.03. A Graz – Orpheum

08.03. A Vienna – Simm City

09.03. D Leipzig – Hellraiser*

10.03. D Geiselwind – Musichall*

11.03. D Hanover – Capitol

*w/ EVERTALE, BLACK MESSIAH, THE PRIVATEER

**no ARKONA

