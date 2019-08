The Faim: kommen auch im Dezember nach Deutschland und haben Ihr Debüt-Album im Gepäck

Nach einer erfolgreichen Tour im Sommer 2019 und einer bevorstehenden Show beim Lollapalooza in Berlin, sind The Faim im Dezember 2019 zurück in Deutschland und haben ihr am 13. September erscheinendes Debütalbum State Of Mind im Gepäck!

The Faim, das sind Josh Raven (Vocals), Stephen Beerkens (Bass, Keyboard) und Sean Tighe (Drums, Percussion). Sie sind so natürlich entstanden wie ihre Musik. Die australische Gruppe lernte sich bereits in der Highschool kennen. Während dieser Zeit schrieben sie ihre ersten eigenen Songs, welche inspiriert waren von Bands wie Fall Out Boy, Panic! At The Disco und Metallica. Jedes der Bandmitglieder brachte eine breite Palette an musikalischen Einflüssen mit – von Indie-Rock über Jazz bis Pop-Punk. Von Anfang an bestand die Idee darin, die Dinge so aufrichtig wie möglich zu halten.

Die Hit-Single Summer Is A Curse zum Beispiel, ”handelt vom Risiko einen Schritt ins Ungewisse zu machen. Eine Entscheidung zu fällen, die entweder den Anfang einer neuen Ära bedeutet, oder das Ende einer möglichen Entwicklung darstellt. Es geht um die Pfade für die wir uns entscheiden, um unsere Träume und all die Dinge, die wir für ihre Verwirklichung aufgeben müssen“, so Sänger Josh Raven.

Am 26. Juli erschien die aktuelle Single-Auskopplung Humans, welche sofort von den meisten deutschen Radiostationen ausgetrahlt wurde und auf den größten Playlisten auf Spotify zu finden ist! Da steigt die Spannung auf das neue Album ins Unermessliche! Nachdem das Pop Rock-Quartett aus Down Under im letzten Jahr schon mit ausgedehnten Touren mit Lower Than Atlantis in Großbritannien und Sleeping With Sirens in Australien und Neuseeland unterwegs war, begeben sich The Faim ab dem 29. November wieder auf Deutschland-Tour und bringen ihre australische Leichtigkeit und das Sommergefühl mit in die deutschen Clubs!

Weitere Informationen unter:

www.meltbooking.com

www.facebook.com/TheFaim

www.thefaim.com/

meltbooking.com/artist/the-faim/

The Faim – Europe/UK Tour

29.11.2019 – Dresden – Pushkin

03.12.2019 – Hamburg – Uebel & Gefährlich

04.12.2019 – München – Technikum

05.12.2019 – Köln – Kantine

Der Vorverkauf beginnt ab Freitag, dem 30.08.2019, 10 Uhr via Eventim. Tickets sind erhätlich unter tix.to/The-Faim und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

