The Freeks: gehen auf Europa Tour mit Rhinorino

Zur Feier der Veröffentlichung ihre neuen Albums Crazy World (27.4.) beehren uns The Freeks (Suppport: Rhinorino) ebenfalls mit einer Tour.



30.05.2018 DE Mannheim

31.05.2018 DE Frankfurt-Dreikonigskeller

01.06.2018 DE Freak Valley Fest

02.06.2018 CH Basel tba

03.06.2018 DE Leipzig-Black Lable

04.06.2018 DE Halle-Gig Kneipe

05.06.2018 DE Dresden-Groovestation

06.06.2018 DE Berlin-Toast Hawaii

07.06.2018 AT Salzburg-Rockhouse

08.06.2018 AT Feldkirch-Graf Hugo

The Freeks dröhnwabern eindrucksvoll durch Eure Speaker/Kopfhörer.

Psychedelisch farbenfroh, aber dennoch mit einem schwarzen Schleier überzogen rockt die Kapelle auf ihrem vierten Longplayer Crazy World durch einen imposanten Hitreigen, der umgehend in die Glieder fährt und den Geist beflügelt.

Die Los-Angeles-Truppe um Ruben Romano (Fu Manchu, Nebula) überzeugt mit exzessiver „sonic purification“, die sie aus irgendeinem fremden Orbit mitgebracht hat (Fragt sie am besten selbst nach Details).

Seit ihrem Debüt haben sich die Freeks konsequent weiterentwickelt, jedoch nie ihre Spontanität verloren und servieren Euch eine weitere Äthanol-lastige Heavy-Fuzz-Rock-Reise durch die Unendlichkeiten der Universen.

www.thefreeks.com

www.facebook.com/TheFreeks

